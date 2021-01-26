ЗУСТРІЧАЄМО ТУ БІ-ШВАТ

Ту бі-Шват — новий рік дерев у єврейському календарі, єврейське свято. Відзначають на 15 день місяця Шват (січень — лютий). Існував звичай саджати дерева на честь кожного немовляти. На честь дочки саджали кипарис, а на честь сина — кедр. Росла людина, і разом з нею росло дерево. Місяць шват приходиться на середину зими, коли вся земля скована морозом і вкрита снігом. Але в Ізраїлі в цей час тепло. І люди мають можливість посадити дерева. Свято перетворилося в День пам’яті. Євреї не тільки саджають дерева. Цього дня прийнято їсти плоди, вирощені в Ізраїлі: мигдаль, фініки, гранати.

Оскільки взимку ми не можемо садити дерева, то ми приготували імбирне сувенірне печиво у вигляді дерев, декорували його фініками та ізюмом. Це – солодка частина подарунка для маломобільних учасників програми «Денний центр».

В честь свята Ту бі-Шват наші клієнти отримали ще один чудовий подарунок: дерева, які дуже легко перетворюються в генеалогічні. Варто лиш на плоди серед гілочок наклеїти фотографії членів свого родоводу. Це і є домашнім завданням для тих, хто отримав такі розкішні подарунки. А ще слід написати історію свого роду. Найяскравіші з них ми будемо розповідати на шабатах. Потім ці історії поповнять нашу музейну експозицію «Ми – народ!».