Зустріч з мистецтвом

Лис302021Uncategorized 25 клієнтів Хеседу та соціальних працівників у вихідний побували в обласному муздрамтеатрі на спектаклі «Тев’є-Тевель». Цю геніальну виставу хочеться дивитися ще і ще. Класика, і цим усе сказано! Акторам вдалося створити колоритні та мудрі образи головних героїв, дуже точно передати єврейський побут і дух епохи. Цей безсмертний твір Шолом Алейхема закликає до доброти та співчуття до кожної людини. Можливо, він і полюбився читачу та глядачу тим, що зігріває душу.Глядачі були дуже задоволені виставою, майстерною акторською грою. Вони буквально купали в оваціях героїв вистави. А наші клієнти та соцпрацівники піднесли в дар акторському колективу корзину з розкішними квітами. Category: UncategorizedBy Редактор30/11/2021Leave a comment Author: Редактор Post navigationPreviousPrevious post:Ханука розпочалася з чудес!NextNext post:Один день ХанукиRelated postsОдин день Хануки01/12/2021Ханука розпочалася з чудес!30/11/2021Хаг Ханука самэах!29/11/2021Мікрозелень19/11/2021Зимова допомога19/11/2021 Смачне заохочення19/11/2021