Зимова допомога

Хмельницький і регіони. В рамках зимової допомоги клієнти Хеседу отримують у ці дні кімнатні тапочки, зимове взуття, теплі куртки (все це закуповувалось для чоловіків і жінок), а також ковдри, набори постільної білизни та рушників. А наша клієнтка Белла Качко також в рамках цієї програми отримала особливий подарунок: нові вхідні двері в квартиру!
Жертвам нацизму, котрі того потребують, зараз видаються електричні обігрівачі. Трохи раніше вони отримали допомогу в оплаті за опалення. Таку ж оплату невдовзі отримають і клієнти, котрі не мають статусу жертв нацизму.