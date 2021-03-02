Жіноче пальто

Менеджери ХБФ «Хесед Бешт» щодня обдзвонюють клієнтів фонду. Запитують про здоров’я, самопочуття, емоційний стан, виявляють матеріальні потреби. В ході таких обдзвонів сформувався чималенький список на зимові пальто. І невдовзі в рамках програми «Зимова допомога» Хесед придбав 70 новеньких жіночих зимових пальто в асортименті. Легкі, теплі і при тому дуже красиві (бо дорогі!), вони прийшлися до смаку усім, для кого їх закуповували. Понад два десятки обнов дісталися хмельничанам, решта – клієнтам регіональних представництв Хеседу
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