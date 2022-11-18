Посильна вікова гімнастика є тим «вічним двигуном», який запускає в організмі обмінні процеси, попереджає хвороби, дає сили долати інертність та невпевненість в собі. Недостатньо подбати про збалансоване харчування і режим праці, відпочинку та сну. Тільки фізичне навантаження дарує життєві сили і повну гармонію.
Вдома важко себе примусити робити фізичні вправи. А в гурті, в колі друзів, та ще й під енергійну музику – це не заняття, а казка! Тут тобі і рух, який приносить не втому, а радість тіла, тут і бадьорий настрій від музики, і приємне душевне спілкування. Наші заняття відбуваються в невеликих групах, ми гарантуємо індивідуальний підхід і максимальну увагу. Окрім того, маємо повний набір спортивного інвентаря, велотренажер і бігову доріжку.
Хочете забути про хвороби й лікарні, про перепади настрою? Бажаєте регулярно отримувати свіжі порції позитиву? Прагнете знайти однодумців? Тоді вам до нас! Записуйтесь на спортивний проєкт «Здоровий день» у менеджера фонду Галини Скрипник за тел. 063 852 47 81.