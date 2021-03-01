Збір конкурсних заявок подовжено до 15 березня!

Навколо нас є багато людей, котрі роблять добрі справи, допомагають ближнім. Вони роблять це від чистого серця і часто навзаєм не отримують навіть простого «Дякую».

Конкурс «Благодійна Україна» – прекрасний шанс вшанувати благодійників.

Ви робите добрі справи або знаєте людей, групи, організації, які займаються благодійністю? Подайте заявку на Національний конкурс «Благодійна Україна»!

ЗБІР КОНКУРСНИХ ЗАЯВОК ТРИВАЄ ДО 15 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ! Детальніше про участь та номінації читайте на сайті Національного конкурсу «Благодійна Україна». Там ви знайдете й заявки для участі в Національному та регіональних конкурсах.