ЗАПРОШЕННЯ НА МІТИНГ

15 лютого 2021 року виповнюється 102 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». На знак вшанування пам’яті жертв єврейського погрому Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» проведе мітинг-молебень. Він відбудеться 15 лютого об 11 годині біля пам’ятника жертвам Проскурівського єврейського погрому в м. Хмельницькому (по вул. Толстого поруч з будинком траурних подій).
Запрошуємо небайдужих мешканців міста розділити з нами скорботу за невинно страченими і відвідати цей захід.