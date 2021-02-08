Uncategorized ЗАПРОШЕННЯ НА МІТИНГ 15 лютого 2021 року виповнюється 102 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». На знак вшанування пам’яті жертв єврейського погрому Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» проведе мітинг-молебень. Він відбудеться 15 лютого об 11 годині біля пам’ятника Continue Reading

Uncategorized JCC online Найбільша єврейська благодійна організація "Джойнт" (JDC) запустила на платформі YouTube онлайн-телебачення для євреїв з країн СНД - JCC online. За словами організаторів, тепер користувачам не треба підписуватися на різні джерела інформації в YouTube, адже весь цікавий контент єврейської спрямованості зібраний на Continue Reading

Uncategorized Відкриття меморіальної дошки 27 січня – набатна дата. Цього дня все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Хоч Друга світова війна відходить все далі й далі, її криваві злочини ніколи Continue Reading

Uncategorized Пам’ять жертв Голокосту https://www.youtube.com/watch?v=003B7bgkn_M&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized ЗУСТРІЧАЄМО ТУ БІ-ШВАТ Ту бі-Шват — новий рік дерев у єврейському календарі, єврейське свято. Відзначають на 15 день місяця Шват (січень — лютий). Існував звичай саджати дерева на честь кожного немовляти. На честь дочки саджали кипарис, а на честь сина — кедр. Росла Continue Reading

Uncategorized 27 січня євреї всього світу святкують Ту бі-Шват https://www.youtube.com/watch?v=RObDs2qOzyY Continue Reading

Uncategorized Запрошення на мітинг Щороку 27 січня все прогресивне людство відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. В середу, 27 січня 2021 року об 11 годині за адресою вул. Вайсера, 15, відбудуться урочистості з нагоди Continue Reading

Uncategorized Дорогие друзья! Continue Reading

Uncategorized До побачення, Ханука! «Прощання з Ханукою» - так називався наш тематичний онлайн-шабат від 18 грудня, який хмельницькі менеджери фонду провели для хмельничан – учасників груп «Шабат», «Іврит», «Община» та для тих клієнтів з усіх наших регіонів, хто підключився до нашого святкування. А таких Continue Reading

Uncategorized Від серця до серця В цей непростий період карантину, викликаний пандемією «Ковід-19», напередодні Хануки ми реалізували новий ханукальний проект «Від серця до серця», який об’єднав єврейські громади з різних міст Західного регіону України і приніс їм радість та запалив святкове світло в їхніх серцях. Continue Reading

Uncategorized Прощаемся с Ханукой! https://www.youtube.com/watch?v=gKztCdiH8mc Continue Reading

Uncategorized Увага: конкурс! Оргкомітет Національного конкурсу «Благодійна Україна» розпочав прийом заявок на 14-й Національний конкурс «Благодійна Україна-2020». Звертаємо увагу потенційних учасників на зміни та доповнення в номінаціях конкурсу. Оргкомітет вперше запровадив номінацію «Менеджер року у сфері доброчинності». Детальніше про цю номінацію тут: https://blagoukraine.org/news/485-meneger_roky.html?fbclid=IwAR3_PMbmy8g6V9WFXngc9ourdJgCfnULCWDRsSyjUCF5T7Ku3pdwMHhaUW8) Оргкомітет конкурсу Continue Reading

Uncategorized Шестую свечу мы зажгли в Каменец-Подольском региональном представительстве "ХБФ Хесед Бешт" и передаем свет на Землю Обетованную https://www.youtube.com/watch?v=E-QgvElgOKM&t=1s Continue Reading

Uncategorized Трагічний день в історії міста 14 грудня 1941 року гебітскомісар підписав наказ про переселення євреїв Проскурова зі своїм майном у гетто. Воно було створене в єврейських кварталах, які загородили колючим дротом. Гетто простягнулося від річки Південний Буг по вулиці Кам'янецькій до вулиці Подільської, по Continue Reading

Uncategorized Пятую свечу мы зажгли в Тернопольском региональном представительстве "ХБФ Хесед Бешт" и передаем свет в Каменец-Подольское региональное представительство "ХБФ Хесед Бешт". Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=G3a3_BdUQx4 Continue Reading

Uncategorized Четвертую свечу мы зажгли в г. Шепетовка и передаём свет в Тернопольское представительство "ХБФ Хесед Бешт" Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=jTK1dAIyQ9Q&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized Третью свечу мы зажгли в Волынском представительстве ХБФ "Хесед Бешт" и передаём свет в г. Шепетовка. Хаг Ханука Самеах. ! https://www.youtube.com/watch?v=Vr1IMkXTwoc Continue Reading

Uncategorized Вторую свечу мы зажгли в Ровно и передаём свет в Луцкое представительство ХБФ"ХЕСЕД Бешт". Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=F20bYEdTKzo Continue Reading

Uncategorized Первую свечу мы зажгли в Хмельницком и передаём свет в Ровенское представительство ХБФ"ХЕСЕД Бешт". Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=6AUIy3uFXD0 Continue Reading

Uncategorized Счастливой Хануки! https://www.youtube.com/watch?v=celeUUXBXrk Continue Reading

Uncategorized Під опікою Хеседу - дітвора Хесед допомагає не тільки клієнтів похилого віку, а й дітворі. В усіх регіональних представництвах фонду щойно завершилася видача молодим сім’ям продуктових наборів та дитячого взуття за програмою «Дитячий SOS». Це солідна допомога. В продуктові набори входить велика кількість різноманітних продуктів: Continue Reading

Uncategorized Гарячі обіди для клієнтів «Навіть в карантин Хесед обігріває, розважає, лікує і годує», - так висловився один з клієнтів про нашу роботу в цих непростих умовах. І це правда. Впродовж усього листопада ми видавали та розвозили маломобільним клієнтам по домівках смачні гарячі обіди. Кожен Continue Reading

Uncategorized Полегшили працю патронажних ХБФ «Хесед Бешт» дбає не тільки про клієнтів фонду, а й про працівників усіх своїх регіональних представництв. Відомо, що в патронажних, котрі здійснюють догляд на дому за людьми похилого віку та малорухомими клієнтами, робота дуже непроста. А як буває важко Continue Reading

Uncategorized Екопроект Денного центру Щоб урізноманітнити і прикрасити життя наших старших клієнтів під час карантину, ХБФ «Хесед Бешт» запровадив новий цікавий проект: запропонував їм зайнятися кімнатним квітникарством. Спеціалісти фонду придбали красиві екзотичні квіти (орхідея в асортименті, драцена, антуріум, гузманія і багато інших), горщики для пересадки, Continue Reading

Uncategorized Вікно в світ Серед підопічних Хеседу є значна частина маломобільних людей. Вони позбавлені можливості приходити на заходи і брати участь в житті громади нарівні з іншими здоровішими клієнтами. Ця проблема поглибилась, коли пандемія коронавірусу захопила наш регіон: всі масові заходи, всі зустрічі з Continue Reading

Uncategorized Вітання до Дня працівника соціальної сфери! Continue Reading

Uncategorized Хмельницька єврейська громада приймає гостей Пандемія коронавірусу, на щастя, не паралізувала життя хмельницької єврейської громади. Нам є про що розповісти і що показати. Проект Кешер в Україні започаткував проєкт «Подорожуємо громадами України. В гостях у…». І нам випала честь стати першими, куди завітали жінки Проекту Кешер Continue Reading

Uncategorized Душевно і по-сімейному Особливо затишним і приємним був Шабат, який ми провели 16 жовтня у нашому Центрі соціального захисту. Живе спілкування, весела музика й пісні, смачні страви, притчі, шабатні історії, - все це додало гарного настрою і сердечності нашому заходу. Мабуть, кожен із Continue Reading

Uncategorized Thank You https://www.youtube.com/watch?v=SznWC8bDEpI&feature=youtu.be Continue Reading