Займайтеся спортом і будьте здорові!

Здоров’я коштує дорого – навіть звичайний візит до лікаря влітає в копієчку, що вже казати про якесь серйозне лікування чи, крий Боже, хірургічну операцію. То краще подбати про гарне самопочуття в інший спосіб: зайнятися спортом. Це точно допомагає. Навіть щоденні регулярні прогулянки в доброму темпі вирішують багато проблем. Що вже казати про регулярні фізичні вправи під веселу музику в дружному колективі однодумців!
Учасники групи «Жити здорово!» з задоволенням збираються, щоб поліпшити своє здоров’я. Займаємося активно і натхненно, вправи робимо під улюблену музику, що само по собі підіймає заряд бадьорості до найвищої позначки. Отримуємо й чудові «побічні ефекти» від таких зустрічей: жваве спілкування, чудовий настрій щонайменше на тиждень, бажання збиратися знову й знову і – відмінне самопочуття!