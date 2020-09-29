З користю і приємністю

Дефіцит спілкування, пов’язаний з карантином, дається взнаки. В цей непростий період особливо важливо дійти до кожного клієнта, розпитати, що його турбує, цікавить, зрештою – просто красиво і весело провести час. Тому посиділки в кафе, які ми організували наприкінці вересня, були дуже доречними.
Дотримуючись усіх вимог карантину, ми зробили цей захід небагатолюдним. Тема нашої розмови – Йом Кіпур і Сукот. Ми поговорили про традиції цих свят, про те, що важливо знати кожному єврею. Учасники застілля розповіли, як вони проведуть свята, погомоніли про життя-буття.