З історії маци

Серед експонатів Шепетівського краєзнавчого музею є механізм, який привертає увагу відвідувачів своєю дивною конструкцією. Це пристрій для виготовлення маци, його передала до музею Алла Семенівна Мельц у 1999 році. Мацу куштують на згадку про те, що під час виходу з єгипетського рабства ізраїльтяни пекли прісні коржики. Маца може мати прямокутну або круглу форму, і виготовляється з тіста, бродіння якого було перерване. Єдиними інгредієнтами маци є борошно і вода. Весь процес від приготування борошна до випічки не повинен перевищувати 18 хвилин.

У 1838 році француз Айзек Зінгер винайшов першу машину для виготовлення маци, з появою якої виникло багато суперечок. Рабини обговорювали питання духовності й кошерності машинної маци, і багато хто з них був проти механізації в такій делікатній справі. Адже маца має виготовлятися в особливо чистих умовах. А чи можливо вичистити механізм між випіканнями так, щоб жодна крихта з попереднього хліба не потрапила в нове тісто і не спричинила його сквашення? Питання… До того ж, окремі рабини вважали, що машинна маца не може узгоджуватися з єврейським законом, оскільки в людини немає можливості керувати кожною стадією цього процесу.

Зате інші вважали, що машинна маца краща, бо процес її приготування прискорюється, отже, ймовірність того, що тісто закваситься, набагато менша. Зрештою, використання машинної маци було дозволено, хоча ультраортодоксальні євреї протягом всього свята Песах використовують мацу тільки ручної роботи.

У 1888 році литовський мігрант Дов Бер відкрив першу фабрику з виробництва маци в американському штаті Огайо. Взявши прізвище Манішевич, він назвав фабрику B. Manischewitz Company.