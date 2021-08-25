З Днем Незалежності, Україно!

Це чудове, мабуть, найліпше із свят! Україна його сповна вистраждала і заслужила.
Побажаймо ж нашій державі миру і спокою, економічної моці, потужного розвитку кожної галузі, туристичної привабливості, а всім, хто носить горде ім’я «УКРАЇНЕЦЬ» – любити і пишатися своєю батьківщиною, зробити її щасливою, найкращою країною в світі!
Нельзя не любить ту землю,
Где дом твой, где ты живешь,
Которая кормит хлебом,
Чью воду живую пьёшь!
В которой пустили корни
Деревья, что посадил,
Чьим песням твой голос вторит
За то, что их полюбил!
Пускай наконец счастливой
Станет наша страна,
Невзгоды промчатся мимо,
Закончится та война!
Под небом мирным и синим
Пускай опять расцветёт
Любимая УКРАИНА
И крепнет за годом год!
(Вірш написала Ольга Коваль, мультифункціональний куратор фонду «Хесед Бешт»)
Ігор РАТУШНИЙ та колектив ХБФ «Хесед Бешт».