Uncategorized З Днем Незалежності, Україно! Це чудове, мабуть, найліпше із свят! Україна його сповна вистраждала і заслужила. Побажаймо ж нашій державі миру і спокою, економічної моці, потужного розвитку кожної галузі, туристичної привабливості, а всім, хто носить горде ім’я «УКРАЇНЕЦЬ» - любити і пишатися своєю батьківщиною, Continue Reading

Uncategorized Свято, що настає щотижня Найбільше наше торжество, Шабат, ми відзначаємо 52 рази на рік, і дуже часто - в громаді, бо зустрічати всі єврейські свята разом стало нашою непорушною традицією. «Сказав Б-г Мойсею: є коштовний дарунок в Моїй скарбниці, і це Субота, і її Я Continue Reading

Uncategorized «Осім хаїм!». Щороку працівники нашого Хеседу, крім соціальної роботи, проводять цілу низку творчих заходів. Оскільки в кожен проект вкладається душа (інакше ми не працюємо!), то за рік збирається вагомий і дуже цікавий за наповненням творчий доробок. Найбільш вдалі заходи ми намагаємось зафільмувати. Continue Reading

Uncategorized «Спасибі, ви зробили нам літо!» Так сказали учасники регіонального виїзду його організаторам. І нам було приємно чути слова вдячності. Програма виїзду була, як завжди, цікава й насичена. В перший день учасники заходу ознайомилися з Хеседом та його програмами, перезнайомилися між собою, взяли участь у бесіді Continue Reading

Uncategorized Чоловічий клуб В липні при нашому Хеседі розпочав діяти чоловічий клуб. В програмі роботи клубу – шахові і шашкові турніри, виїзди на пікніки на природу, посиденьки з єврейськими анекдотами, фотосправа, читання недільних розділів Тори, творчі майстерні, вивчення національних традицій і т. Continue Reading

Uncategorized Відвідайте наш музей! У Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт» діє оновлений музей «Простір благодійності». Він унікальний: аналогів йому в Україні нема, а в світі функціонує не більше десятка подібних музеїв. Щоб повністю оформити експозицію, знадобилося 5 років, та ідея створення музею виношувалась практично Continue Reading

Uncategorized Народження міста Хмельницький В музеї історії міста відкрилася виставка авторських робіт великого нашого друга, волонтера Хеседу, талановитого фотохудожника Леоніда Западенка. Це чудова нагода провести для наших клієнтів кілька цікавих екскурсій, адже значна частина експозиції висвітлює життя єврейської громади міста. Вчора відбувся перший похід Continue Reading

Uncategorized Майстер клас по розпису пряників Одного теплого літнього вечора клієнти ХБФ «Хесед Бешт» відвідали чудовий майстер клас по розпису пряників в затишному кафе «Еклер». Господиня кафе поділилася рецептом медових пряників, розповіла секрети виготовлення спеціальної глазурі для розпису. Наші клієнти отримали масу задоволення, проте найголовніше те, Continue Reading

Uncategorized Іврит оффлайн Онлайн-уроки – то лиш певний вихід із ситуації, до повноцінного навчання їм далеко. Це дуже відчувається в порівнянні. Наш Клуб розмовного івриту знову повернувся до уроків оффлайн, і сподіваємось, що успіхи в освоєнні непростої мови іврит будуть більш відчутними. Заняття Continue Reading

Uncategorized Концерт класичної музики В концерт-холлі центру соціальної допомоги ХБФ «Хесед Бешт» відбувся чудовий концерт живої класичної музики для учасників общинних програм, а також студентів та батьків. Концерт підготували та провели викладачі класу фагота Хмельницького музичного коледжу ім. В. Заремби Вадим Тукало і Тетяна Continue Reading

Uncategorized Профорієнтаційна програма для підлітків «Майбутня професія»! Центр професійного та особистісного розвитку спільно з Хмельницьким благодійним фондом «Хесед Бешт» та на його базі створили унікальну програму для Ваших дітей! Протягом місяця підлітки матимуть можливість відвідувати екскурсії у різноманітні установи міста, щоб дізнатися, якими є різні професії з Continue Reading

Uncategorized Пікнік – це радість спілкування Чому нас так манить природа? Мабуть, тому, що людина – також творіння природи, невіддільна її часточка. Навіть кілька годин, проведених в лісі чи біля річки, дають силу, енергію, зміцнюють здоров’я, очищають думки і заряджають позитивом. Вчора ми знову зібрали на Continue Reading

Uncategorized Нова спеціальність – новий напрям у житті! Завдяки Центру професійного та особистісного розвитку на базі Хмельницького БФ Хесед Бешт, члени іудейської громади багатьох регіонів України мають можливість змінювати вектор своєї кар’єри та розвиватися в улюбленій справі! Ми вітаємо члена Рівненської єврейської громади Лисак Ірину із закінченням курсів Continue Reading

Uncategorized Книга доброти Не так краса, як доброта врятує світ. Відтепер у нашому Хеседі всі благородні вчинки будуть взяті на облік та записані в Книгу Доброти, яка, сподіваємось, стане справжнім підручником з виховання любові до ближнього, уважності, і прагнення допомогти у великих чи Continue Reading

Uncategorized День сім’ї У вихідний ми знову вийшли на роботу, на цей раз в супроводі своїх рідних: щоб показати їм, де ми працюємо, в якому оточенні, в яких умовах і чим конкретно займаємось. А колектив познайомився з сім’ями своїх колег. Заочно ми знали Continue Reading

Uncategorized Пікнік біля озера Природа у нас, мабуть, не гірша, ніж у Швейцарії. Тому кожен вихід на зелене привілля – це відпочинок, відхід від буденності, це тихе свято для душі. За тих кілька годин, що ми провели біля озера в Гречанах, ми, образно кажучи, Continue Reading

Uncategorized Модельні стрижки – безкоштовно! Одна з послуг фонду «Хесед Бешт» клієнтам – безкоштовні стрижки в рамках проекту «Взаємодія». Спочатку наші підопічні дещо підозріло ставилися до пропозиції, але ті, хто подолали свої побоювання, вже віддавна стали постійними клієнтами хмельницького салону «Шарм». Перукарі не просто виконують Continue Reading

Uncategorized Білизна в подарунок В квітні і травні 30 клієнтів ХБФ «Хесед Бешт» з м. Хмельницького, Кам’янеччини та Тернопільщини безкоштовно за програмою «SOS» отримали красиві комплекти постільної білизни. Раділи і дякували, бо вона їм була конче необхідна. Continue Reading

Uncategorized Пікнік в угіддях бобрів! Весна не тішить нас теплом, але ми вишукуємо можливості, щоб помилуватися свіжою зеленню, послухати спів пташок, відчути подих землі. Наш вчорашній пікнік біля річки поміж вербами і зелених заростів – яскраве тому підтвердження. Ми чудово провели час: спочатку говорили про єврейські Continue Reading

Uncategorized Вітаємо! Ви – супер! Підбито підсумки Національного конкурсу «Благодійна Україна» та регіонального конкурсу «Благодійна Хмельниччина». На правах регіонального партнера ХБФ «Хесед Бешт» оголошує переможців у різних номінаціях. У номінації "Благодійність у соціальній сфері" 1 місце зайняло ТОВ "Волочиськ-агро" агропромхолдингу "Астарта-Київ"; 2 місце - Volunteer Community Continue Reading

Uncategorized Практичні й гарні подарунки В квітні і травні 30 клієнтів ХБФ «Хесед Бешт» з м. Хмельницького, Кам’янеччини та Тернопільщини безкоштовно за програмою «SOS» отримали красиві комплекти постільної білизни. Раділи і дякували, бо вона старшим людям була конче необхідна. Continue Reading

Uncategorized Обнови прийшлися до смаку Клієнти всіх представництв ХБФ «Хесед Бешт» безкоштовно отримали гарні і зручні спортивні костюми. 105 комплектів спортивного одягу були придбані в рамках програми «Зимова допомога». Обнови прийшлися до смаку кожному, хто їх отримав. А нам було приємно потішити своїх клієнтів черговими Continue Reading

Uncategorized Вітаємо з Днем вишиванки! Сьогодні ХБФ «Хесед Бешт» розцвів веселковими барвами: всі працівники нашої установи прийшли на роботу в гарних вишиванках. І це не лише красиво й самобутньо. Ми засвідчили свою повагу до історії і культури українського народу. І кожен, здавалося, сповнений гордості за Continue Reading

Uncategorized «ТУРБОТЛИВИЙ ЗВ'ЯЗОК – СМАРТФОНИ ДЛЯ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ». Ми живемо у надзвичайно динамічний та цікавий час. Чи могли б ви колись подумати, що протягом 30 попередніх років ми зробимо крок від дротових телефонів до телефонів, які не обмежують у русі, дозволяють бачити співрозмовника під час розмови та навіть Continue Reading

Uncategorized Ініціатива ізяславців варта наслідування! 14 травня громадськість нашої держави вперше відзначила День пам’яті українців, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна займає четверте місце в світі за кількістю праведників. Той, хто зважувався допомагати євреям, мав неабияку мужність, адже цей прояв людяності міг Continue Reading

Uncategorized Серветки й екосумки Для безпрограшної лотереї проекту «Рука доброти» ми зібрали чимало призів. Свій щедрий внесок у добру справу зробила наша волонтерка, клієнтка фонду «Хесед Бешт» Тетяна Денега. Ця знаменита майстриня працює в техніці в’язання гачком. Вона нав’язала нам багато ажурних серветок для Continue Reading

Uncategorized Перший пікнік – для молоді! Весна – чудова пора, коли так хочеться на природу. А після тривалих карантинів – і поготів! Учасники молодіжного клубу з задоволенням зійшлися на пікнік. Правда, підвела погода, але добре, що в нашому Хеседі є чудова екологічна зона. Там і облаштувалися. Бесідували Continue Reading

Uncategorized Що за свято Шавуот? На 50-й день після виходу з Єгипту євреї наближаються до гори Синай і отримують від Бога Тору, цим самим укладаючи з ним договір бути йому «царством священиків та народом святим», тобто виконувати всім серцем нові заповіді, які Бог дає єврейському Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! Сьогодні велике єврейське свято Шавуот. ХБФ «Хесед Бешт» від душі вітає вас та бажає міцного здоров’я, праведного й щасливого життя без ворогів та перешкод, щирих молитов і міцної віри, щедрих дарів природи і багатого стола, веселого настрою й любові. Пам’ятайте Continue Reading