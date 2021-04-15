Директор Ігор Олександрович Ратушний та весь колектив Хмельницького благодійного фонту “Хесед Бешт” щиро вітає з Днем незалежності Ізраїлю!
Бажаємо жити в процвітаючій країні і робити все, щоб улюблений Ізраїль завжди сяяв яскравими променями радості, гостинності, багатства, щедрості, добробуту та дружелюбності. Бажаємо миру цій країні, щастя і достатку кожному її жителю. Будемо здорові, живімо багато і незалежно
Директор Ігор Олександрович Ратушний та весь колектив Хмельницького благодійного фонту “Хесед Бешт” щиро вітає з Днем незалежності Ізраїлю!