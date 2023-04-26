З Днем незалежності Ізраїлю! Сьогодні ми відзначаємо 75-ту річницю заснування Держави Ізраїль, знаменну подію, яка нагадує нам про силу та стійкість ізраїльського народу.
Як благодійна організація, яка прагне підтримувати народ Ізраїлю та просувати мир і справедливість у регіоні, ми пишаємось бути з вами в цей особливий день. Ми віримо, що незалежність Ізраїлю є не лише історичною віхою, але й свідченням стійкого духу єврейського народу.
Ми хочемо скористатися цією можливістю, щоб висловити нашу подяку всім нашим прихильникам, які щодня допомагають нам змінювати життя єврейської громади. Ваша щедрість і доброта надихають нас продовжувати працювати над кращим майбутнім для кожного в регіоні.
Ще раз вітаємо з Днем незалежності Ізраїлю, і давайте продовжувати працювати разом, щоб створити світле майбутнє для всіх.