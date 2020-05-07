Єврейське щастя ЄВГЕНІЯ ЧАЗОВА

Війна… Здається, не було на наших теренах людини, якої б вона не торкнулася чорним крилом. Пам’ятає її і тернополянин Євгеній Чазов, хоч мав на початок війни неповних п’ять літ. Народився Женя в Овручі Житомирської області. У нього були чудові люблячі батьки, і хлопчик мав би щасливе дитинство, якби не лихоліття війни. Вона зробила його на якийсь час сиротою при живих батьках…

Татко Жені був військовим – кадровим офіцером, полковником, одначе в 1939 році його репресували і понизили в званні до капітана. А в 1941 році він був призваний на фронт. Мама – Прагер Поліна Мойсеївна – була медпрацівником. У тому ж 1939-ому вона пішла на війну з білофіннами, де отримала поранення і стала інвалідом.

Проте навіть із серйозним пораненням жінка прагнула бути корисною своїй батьківщині. З початком війни вона служила в санітарному поїзді, з персоналом якого, пораненими бійцями та двома дітьми евакуювалась на Урал. Там працювала в евакогоспіталі, віддаючи себе роботі вдень і вночі, без сну й відпочинку. Женя важко захворів, наслідком хвороби стала часткова глухота.

Батько Жені повернувся з війни в чині підполковника і отримав призначення в Тернопільський облвоєнкомат, туди й переїхала сім’я Чазових. З часом глава сімейства став Почесним громадянином м. Тернопіль. Мама за багаторічну працю операційною медсестрою була нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я України». Женя, зростаючи в такій героїчній сім’ї, рівнявся на своїх достойних батьків. У 1958 році він закінчив філологічний факультет Рівненського педінституту і за комсомольською путівкою поїхав в Узбекистан. Після повернення Євгеній Петрович Чазов працював у школах і ПТУ Тернополя, був учителем словесності та завучем.

Євгеній Петрович – люблячий чоловік і батько. Сина вони з дружиною Людмилою Іванівною назвали на честь героїчного дідуся – Петром.

Треба сказати, що участь в житті єврейської громади Тернополя – особливо цікава сторінка буття сімейства Чазових. «З 2000 року це моя друга сім’я, – каже Євгеній Петрович. – Працівники Хеседу дарують нам багато приємних моментів, повсякденно турбуються про нас. Мені підсобили в придбанні слухового апарату, бо з віком глухота з часткової переросла в повну, допомогли зробити операцію із заміни кришталика ока, видали банківську карту, на яку надходять кошти на ліки й продукти харчування. Недавно нам зробили косметичний ремонт в квартирі та замінили стару газову плиту на нову. Величезна вдячність від членів моєї родини за таку всеосяжну і вагому підтримку».

Поезія – давня любов Євгенія Петровича. Свій перший вірш він присвятив мамі ще в далекому 1958 році. Після цього часто пише посвяти рідним, знайомим і друзям. Багато віршів написав і для ювілярів Тернопільського представництва фонду «Хесед Бешт».

Особливо щемливі поезії Чазова – на воєнну тематику. Хто бачив, як сипляться з неба бомби і розриваються гранати, як вигорають в пожежах цілі вулиці, як гинуть люди, як євреїв колонами ведуть на страту, той навіки закарбував у серці невигойний біль. І – пам’ять…

Г. СКРИПНИК,

менеджер ХБФ «Хесед Бешт.

7 травня 2020 р.

Напередодні свята Перемоги пропонуємо на ваш розсуд поезії жителя Тернополя Євгенія Чазова:

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЛЮДИ МИРА…

Слетали бомбы с самолётов,

Вонзаясь в землю вертикально.

И от зловещих их налётов

Ложилась смерть. Горизонтально…

Война везде: она в окопах,

В воде речных, морских глубин,

И под руинами, и в дзотах –

На пол-Европы властелин.

Сражала пулей без разбора:

Украинец ты иль еврей…

Фашисту в роли прокурора

Ты низшей расы – раб, плебей.

Еврею жизнь дана особой:

Глаза, кудрявость, нос иной.

К нему такая волчья злоба –

Не испытал никто другой.

В концлагеря и в сотни гетто

Их миллионы согнали.

Избиты, в голоде, раздеты…

Под пули, в печи их вели.

На безымянные могилы

Цветы ложатся к ряду ряд.

Не забывайте, люди мира,

О тех безвинных, что здесь спят…

4 июля 2001 г.

ПАМ’ЯТЬ

Могила.., могила.., могила…

Вас стільки війна розселила!

В містах, у степах, в полонині –

Повсюдно у нас в Україні.

Могила.., могила.., могила…

Звідкіль нам набратися сили,

Щоб їх на землі відшукати

Та шану людську їм віддати?

А скільки у нас обелісків?

А скільки з них витерто списків

Героїв з ім’ям, безіменних,

На забуття приречених?

А скільки ще не похованих

І людством не пошанованих

В ярах, таборах і гетто?

Не знає імен тих планета…

Серпень 2011 р.

К 75–летию Великой Победы

С Победой вас, освободители народов!

Вы всё перенесли: и боль разлуки,

И горечи утрат, и сердца муки,

Друзей из боя, выносимых на руках,

Окопов грязь и воду в сапогах.

Перенесли обиду отступлений,

Ранения и ужасы пленений,

Стояли под осколками снарядов,

Вдыхая запах смерти дикой рядом.

Войска наши геройски воевали,

Жизнь не жалея, Родину спасали.

И защитив её, врагов разбили,

Победы знамя над рейхстагом водрузили!

С Победой славу обрели навечно,

Остались в памяти людской сердечной,

Отчизны нашей, гуманистов мира.

И песни в вашу честь слагает лира!

Спасибо вам, спасители народов!

Весенние цветы – дары природы

С почтенным трепетом мы дарим вам

И павшим тоже, жизнь сберегшим нам.

Май 2020 г.