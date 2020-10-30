Хмельницька єврейська громада приймає гостей















Пандемія коронавірусу, на щастя, не паралізувала життя хмельницької єврейської громади. Нам є про що розповісти і що показати. Проект Кешер в Україні започаткував проєкт «Подорожуємо громадами України. В гостях у…». І нам випала честь стати першими, куди завітали жінки Проекту Кешер з України та навіть інших країн. 28 жовтня відбулася перша віртуальна подорож у місто Хмельницький та Хмельницьку єврейську громаду.

Зустріч провели наші активістки, волонтерки Хмельницької громади Ірина Герасименюк, Галина Гільберг, Наталія Герасименко. Під керівництвом директора ХБФ «Хесед Бешт», голови обласної єврейської громади, Заслуженого працівника соціальної сфери України Ігоря Ратушного вони підготували неординарну презентацію, в яку вмістили важливу та цікаву інформацію про єврейську історію міста Хмельницького і його сучасне життя, програми і проєкти їхньої громади та жіночої групи, а також поділилися досвідом роботи в умовах пандемії.

Так, про роль жінок єврейської громади щодо зміни ставлення до жіночого здоров’я (з пасивного до проактивного), розповів партнер Проекту Кешер в Україні Ігор Гаррійович Дробнер – завідувач хірургічним відділенням Хмельницького обласного онкологічного диспансеру, онколог-мамолог. У своєму інтерв’ю, яке він дав активістці Проекту Кешер Ользі Нікітіній, лікар підкреслив важливість взаємодії громадських організацій і лікарів у справі просування ранньої діагностики раку грудей і закликав жінок бути відповідальними за своє здоров’я і вчасно проходити обстеження, особливо в період пандемії.

Час онлайн-подорожі у Хмельницький пролетів непомітно, на одному диханні. У чаті учасниці висловили слова подяки за корисну і цінну інформацію, якою Галина, Ірина, Наталя поділилися під час зустрічі. Нам буде цікаво завітати в гості до інших єврейських громад України.