Жодного дня без добрих справ – за таким принципом працює наш Хесед. У ханукальні дні клієнти Хеседу щодня отримують свіжі, ще теплі пончики. А в понеділок, у перший день Хануки, значна частина наших підопічних отримала до пончиків гарячий бульйон з курячим м’ясом. Бульйон смачний і наваристий, зварений на нашій хеседівській кухні не з бройлерів, а з курей з домашньої ферми. Плюс до того – продуктові пайки, придбані месіанською громадою «Бейт Сімха». Словом, Ханука розпочалася з чудес!
На наших фотознімках ви можете бачити процес приготування бульйону та наших друзів, членів месіанської громади «Бейт Сімха», які допомогли доставити їжу клієнтам.