Яким безмежним блаженством наповнюється єврейська душа при цьому слові! Ми так чекаємо святкових радісних днів, осяяних світлом, освячених любов’ю, сповнених домашнім затишком, ароматом смажених пончиків і щирою радістю!
З особливим нетерпінням чекали ми цьогорічну Хануку. Адже вона – свято дива, перемоги добра над злом і здійснення бажань. Для всіх нас найбільш сокровенне бажання – МИР! І у молитвах до Всевишнього ми просимо здійснити це диво – дати мир народу України. Віримо, що невдовзі це станеться!
Веселих вам святкових днів, друзі! Бажаємо миру і благополуччя, любові і відмінного здоров’я, чудес і нових надій! Хай ваші домівки будуть освячені добром. Запаліть ханукальні свічки, щоб їхній чистий вогонь і щира молитва розвіяли морок і пригнічення. Наповніть життя духовним світлом, зігрійте серця своїх близьких благодаттю й любов’ю. Впевнено продовжуйте свій шлях до мети, і все буде добре!