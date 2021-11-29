Лис292021Uncategorized Ханука, милая Ханука, светлая и радостная! Как же мы ждали этот праздник свечей, домашнего уюта, сладких пончиков и победы добра над злом! Потому что верим: он принесет нам много счастья и исполнения желаний!Весёлой и доброй Хануки вам, друзья! Желаем мира и благополучия, любви и чудес, широты души и новых надежд! И отменного здоровья! Пусть в ваших домах будут взаимопонимание, достаток, уважение и царит праздничная атмосфера. Зажгите свечи, пусть они и добрая молитва развеют мрак и уныние. Забудьте о прошлых ошибках, наполните жизнь духовным светом, уверенно продолжайте свой путь к удаче, согрейте сердца своих близких благодатью и любовью.Хаг Ханука самэах!С уважением – директор ХБФ «Хесед Бешт» Игорь РАТУШНЫЙ и коллектив фонда. Category: UncategorizedBy Редактор29/11/2021Leave a comment Author: Редактор Post navigationPreviousPrevious post:МікрозеленьNextNext post:Ханука розпочалася з чудес!Related postsОдин день Хануки01/12/2021Зустріч з мистецтвом30/11/2021Ханука розпочалася з чудес!30/11/2021Мікрозелень19/11/2021Зимова допомога19/11/2021 Смачне заохочення19/11/2021