ХАГ ПУРИМ САМЕАХ!

Жіноча група Проєкту Кешер міста Хмельниького із задоволенням приєдналась до Пуримського марафону веселощів і святкувань. В теплій атмосфері жінки згадали традиції та історію свята, передивились відео фільм про Пурим, жваво обговорювали його зміст та всі разом гучно проганяли ненависних Аманів: і того, з Книги Естер, і сучасного.
Традиційні частування, привітання, вірші та подарунки-шалахмонеси додали зустрічі позитиву, а учасницям – радості, надії та гарного настрою.
Велика подяка Проєкту Кешер в Україні та Хмельницькому благодійному фонду «Хесед Бешт» за можливість в такий непростий час зустрічатися з друзями, спілкуватися та жити життя!