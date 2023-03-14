Uncategorized ХАГ ПУРИМ САМЕАХ! Жіноча група Проєкту Кешер міста Хмельниького із задоволенням приєдналась до Пуримського марафону веселощів і святкувань. В теплій атмосфері жінки згадали традиції та історію свята, передивились відео фільм про Пурим, жваво обговорювали його зміст та всі разом гучно проганяли ненависних Аманів: Continue Reading

Uncategorized Цікаво і пізнавально Учасники клубу єврейської традиції «Масорет» продовжують вивчати історію свого народу. Сьогоднішнє заняття було присвячене будівництву Вавілонської вежі, виникненню різних мов на землі та потужній постаті праотця Авраама – родоначальника єврейського народу. Ми бесідували, дивилися відео. Це – історична частина заняття. А Continue Reading

Uncategorized Міжнародний день рідної мови Сьогодні – Міжнародний день рідної мови. У євреїв їх дві: ідиш і іврит. Що таке ідиш? Це колоритна мова повсякденного спілкування європейських євреїв, так званих ашкеназі. Її ще називають маме лошн, тобто, рідна, мамина мова. Ідиш склався в 10-14 століттях на Continue Reading

Uncategorized Міжнародний день боротьби раку Щороку 4 лютого у світі відзначають день боротьби з раком. Рак – це загальне визначення більш ніж 100 хвороб, які можуть уразити будь-яку частину організму. До 40 % усіх випадків захворювання раком можна запобігти. При багатьох видах раку, існує високий Continue Reading

Uncategorized Голокост Сьогодні все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Це набатна дата. Людство мусить не просто знати про масове знищення євреїв у роки Другої світової війни, воно повинне вивчити і засвоїти цей трагічний урок. Адже історія має здатність Continue Reading

Uncategorized Блокноти Експозиція музею «Ми – народ!», який працює в общинному центрі «Тхія», щоразу поповнюється новими експонатами. На цей раз – ось такими симпатичними блокнотами, в яких наші клієнти з усіх регіонів Хеседу записували свої враження від свята «Ханука», коли всі так Continue Reading

Uncategorized Дерева в Ізраїлі Здавалося б, заповідь Всевишнього, яка зобов’язує кожного єврея посадити своє дерево на Святій землі, нам важко виконати. Але запевняємо вас: це зовсім не так. Хоч ми й далеко від нашої історичної батьківщини, мати своє іменне дерево в Ерец-Ісраель цілком реально. Continue Reading

Uncategorized Меморандум про співпрацю Представники Хмельницького міського Червоного Хреста завітали в ХБФ «Хесед Бешт» з метою підписання Меморандуму про співпрацю. В подальшому даний договір дає право на проведення різноманітних спільних заходів як з дітьми, так і з людьми похилого віку. До речі, співпраця між Continue Reading

Uncategorized Ханука! Яким безмежним блаженством наповнюється єврейська душа при цьому слові! Ми так чекаємо святкових радісних днів, осяяних світлом, освячених любов’ю, сповнених домашнім затишком, ароматом смажених пончиків і щирою радістю! З особливим нетерпінням чекали ми цьогорічну Хануку. Адже вона – свято дива, Continue Reading

Uncategorized Пам’яті Гіори Моісеєва Не стало Великої Людини, Великого Творця – Гіори Моісеєва. Він доклав значних зусиль до створення нашого Хеседу. Ізраїльтянин Гіора Моісеєв був талановитим художником, написав велику кількість картин, дарував своєму глядачу добро, радість, милість серця. Світло його душі несемо донині, бо вважаємо наш Continue Reading

Uncategorized Давай підключимся Навіть ми в глибокому тилу відчуваємо холодний подих війни. Регулярними стали відімкнення світла, а відтак є перебої з подачею води й тепла. Але позбавити нас душевного спілкування – ні, тут ворог тут безсилий! Наш онлайн-клуб «Давай підключимось!» підлаштовується під графіки вимкнення Continue Reading

Uncategorized Здоровий день! Посильна вікова гімнастика є тим «вічним двигуном», який запускає в організмі обмінні процеси, попереджає хвороби, дає сили долати інертність та невпевненість в собі. Недостатньо подбати про збалансоване харчування і режим праці, відпочинку та сну. Тільки фізичне навантаження дарує життєві сили Continue Reading

Uncategorized Масорет Чому не можна дивитися на райдугу? Чи можна продати місце в раю? Чи дозволяє іудаїзм аборти? Чи можна єврею святкувати неєврейський новий рік? Чи забороняє єврейський закон мат? Вам цікаві такі теми? Але це тільки верхівка айсберга! Якщо ви, дорогі Continue Reading

Uncategorized Голокост Сьогодні група студентської молоді Хмельниччини відвідала музей та меморіал пам’яті жертв Голокосту. Це важлива частка нашої роботи – розповідати молодим про трагедію єврейського народу в роки Другої світової війни, передавати їм естафету знань про звіряче обличчя фашизму, щоб подібне не Continue Reading

Uncategorized Святкування Іудеї всього світу зустріли 5783 рік. В молитвах і з радістю. Ну а євреї України - ще й з молитвами за мир та великими надіями на щастя. Сьогодні наша громада теж відсвяткувала Рош а-Шана. Ми зробили все від нас залежне, Continue Reading

Uncategorized Газета «Шалом алейхем!» Щороку до дня народження ХБФ «Хесед Бешт» фонд випускає на паперовому носії газету «Шалом алейхем!» (в перекладі «Мир вам!» – актуально, як ніколи). Цей рік також не став винятком. І ось свіжий номер нашого літопису перед святкуванням 23-річчя Хеседу знову Continue Reading

Uncategorized Кам’янець: знайомий і незнайомий Кам’янець-Подільський – місто особливе, з цікавою історією і своїм неповторним характером. Кожна поїздка на його терени відкриває нові незвідані сторінки. Але якщо давні клієнти Хеседу вже не раз мали можливість помилуватися «Квіткою на камені» (Кам’янець називають ще й так), то Continue Reading

Uncategorized Впорядкування кладовища Понад два десятки волонтерів ХБФ «Хесед Бешт» вже вдруге вийшли на прибирання 11-го сектора Хмельницького міського кладовища, що в Шаровечці. Роботи дуже багато: хлопці розчищають чагарники, викошують траву, виносять гіляччя і хмиз. А після напруженої праці традиційно був смачний обід Continue Reading

Uncategorized У нас в гостях – Олексій Радецький Він подарував хмельничанам, котрі беруть участь у проекті «Давай підключимось!», незабутній день. Його гра на акордеоні спрацювала як таблетка від нудьги, депресії, високого тиску, серцевого болю та ряду інших недуг. Не годилося б ставити в один ряд такі різні поняття Continue Reading

Uncategorized Невсипуща турбота «Джойнта» У ці дні фонд «Хесед Бешт» видає клієнтам усіх регіональних представництв гуманітарну допомогу від Американського розподільчого комітету «Джойнт». Господині дуже задоволені наборами, адже вони включають все, що необхідне кожній сім’ї: крупи, макарони, олію, цукор, дефіцитну сіль, рибні та м’ясні консерви Continue Reading

Uncategorized Спорт дарує радість і впевненість Все розвивається, наші спортивні заняття також стали інтенсивнішими, наповненими складнішими вправами. Ми взяли до рук гантелі, підкачали м’язи, стали значно тренованішими, і це додає впевненості в собі. Після занять кожна з нас відчуває невимовну радість тіла, яку дарують активне навантаження Continue Reading

Uncategorized Відсвяткували Шавуот 6 червня єврейська громада Хмельницького зібралася в Хеседі, щоб традиційно в колі знайомих і друзів відзначити Шавуот. Це дуже велике свято, започатковане воно в честь значної події в історії людства – Сінайського Одкровення. В цей день в 2448 році від Continue Reading

Uncategorized Пікніки на честь свята Що ми знаємо про Лаг ба-Омер? Більшість із нас скаже (і будуть праві), що в це веселе свято влаштовуються пікніки з багаттями та шашликами, а діти стріляють з луків, грають рухливі ігри та всіляко забавляються. Але в першу чергу слід Continue Reading

Uncategorized Вони бачили війну… Вони – звідусіль: з Запоріжжя, Луганщини, Донеччини, Харківщини, з інших гарячих куточків країни. Зараз тимчасово зупинилися в Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами ім. А. Мазура. В очах смуток, і це зрозуміло, вони бачили війну. Але відчаю нема, кожен Continue Reading

Uncategorized Екскурсія, концерт і спілкування Вимушені переселенці – це ще одна категорія, роботі з якою ми приділяємо величезну увагу. Вчора ми відвідали ту частину біженців, котрі поселені у відпочинковому комплексі «Ягода-малина» с. Головчинці. Їм там добре – є повний комфорт, повноцінне триразове харчування, навколо тиша Continue Reading

Uncategorized Займайтеся спортом і будьте здорові! Здоров’я коштує дорого – навіть звичайний візит до лікаря влітає в копієчку, що вже казати про якесь серйозне лікування чи, крий Боже, хірургічну операцію. То краще подбати про гарне самопочуття в інший спосіб: зайнятися спортом. Це точно допомагає. Навіть щоденні Continue Reading

Uncategorized Суттєва допомога У ці дні Хесед займається тим, що у нього виходить найкраще: соціальним захистом. Ми видаємо гігієнічні набори, до яких входять шампуні, зубні пасти, зубні щітки, серветки, предмети інтимної гігієни тощо, а також красиві, спеціально пошиті для наших клієнтів та клієнток Continue Reading

Uncategorized Песах відсвяткувала жіноча група Проекту Кешер￼ Цього року ми святкуємо незвичайний Песах, найжахливіший Вихід у нашому поколінні. Вісімдесят років, що минули з минулої війни, привчили нас до комфорту, спокою та безпеки. До медицини, яка навчилася рятувати більш-менш від усього. До веселого різнобарвного світу, облаштованого Continue Reading

Uncategorized Святкування Песах. Дружно зібралась єврейська громада у концерт-холі Хеседу, щоб традиційно відсвяткувати Песах. Випробування війною – найбільш підходящий час згадати про вихід з Єгипту. Але позбавлення від рабства – це одна з небагатьох річ, про яку євреї мають згадувати не раз в Continue Reading