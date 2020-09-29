Вшанували пам’ять

Традиційно щороку наприкінці вересня ми відвідуємо братську могилу в Меджибожі. 22 вересня 1942 року, погожого і теплого дня, коли ніщо не віщувало біди, в меджибізькому яру було розстріляно понад три тисячі євреїв. Цю підлу і жорстоку акцію фашисти готували потайки. Вночі в яр для риття котлованів зігнали селян, а щоб інформація не просочилася, селян в містечко пустили тільки по закінченні розстрілу.
Цього року карантин не став нам на заваді. Щоправда, мітинг був не такий велелюдний, як зазвичай, а його учасники були в масках та стежили за дотриманням соціальної дистанції. Головне – ми зробили цю добру богоугодну справу: вшанували світлу пам’ять безвинно полеглих, в присутності міньяну прочитали поминальну молитву «Кадиш».