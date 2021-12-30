Всех наших друзей в разных странах и континентах, – поздравлям с Новым годом!

Всех моих друзей в разных странах и континентах,

– поздравляю с Новым годом!

Не хочу подводить итоги году уходящему, давайте подумаем о годе наступающем.

Надеюсь , что есть влияние массовой позитивной энергии – и тогда все наши обычные и довольно стандартные пожелания к НГ – пусть обратятся в лавину позитива, которая повлияет и поддержит нас всех.

Мы в этом нуждаемся…

Год 2022 не будет годом легким и спокойным. Слишком много темного вокруг…

Но надо надеяться и верить, что будем здоровыми, будем больше радоваться, чем горевать и помнить, что всегда рядом есть друзья.