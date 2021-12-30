Всех наших друзей в разных странах и континентах, – поздравлям с Новым годом!

Всех моих друзей в разных странах и континентах,
– поздравляю с Новым годом!
Не хочу подводить итоги году уходящему, давайте подумаем о годе наступающем.
Надеюсь , что есть влияние массовой позитивной энергии – и тогда все наши обычные и довольно стандартные пожелания к НГ – пусть обратятся в лавину позитива, которая повлияет и поддержит нас всех.
Мы в этом нуждаемся…
Год 2022 не будет годом легким и спокойным. Слишком много темного вокруг…
Но надо надеяться и верить, что будем здоровыми, будем больше радоваться, чем горевать и помнить, что всегда рядом есть друзья.