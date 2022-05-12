Вони – звідусіль: з Запоріжжя, Луганщини, Донеччини, Харківщини, з інших гарячих куточків країни. Зараз тимчасово зупинилися в Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами ім. А. Мазура. В очах смуток, і це зрозуміло, вони бачили війну. Але відчаю нема, кожен вірить, що наша перемога уже близько.
Вчора ця група переселенців побувала у фонді «Хесед Бешт». Зустріч була напрочуд теплою. Ми показали їм наше красиве затишне приміщення, душевно поговорили, почаювали. І щиро побажали нашим гостям якнайшвидше повернутися до рідних осель. На прощання фонд виділив для їхніх потреб продукти харчування.