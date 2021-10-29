Волонтерські проекти

В умовах пандемії, коли наші клієнти змушені мінімізувати контакти, фонд «Хесед Бешт» робить усе можливе, щоб вимушена ізоляція не переросла в депресію. Ми спілкуємося з ними по телефону і в соцмережах, активізуємо роботу існуючих проектів, один з яких – волонтерський проект «Добрий гість». Наша волонтерка і гарна господиня Тетяна Гриндій, яка має велике серце і жагу допомагати людям, наварила дуже смачного борщу, а волонтери подбали, аби ця страва якнайшвидше потрапила до клієнтів у гарячому вигляді.
Ще один захід ми провели в рамках проекту «Взаємодія»: роздали маломобільним клієнтам хліб і молоко. Тут також підключилися волонтери. Принагідно вони цікавилися у клієнтів, яка волонтерська допомога їм необхідна, розповідали про те, що робиться в світі та про необхідність щеплення проти коронавірусу.