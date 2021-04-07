Візьміть з собою барви в карантин

Закуповуючи заготовки для картин за номерами, ми й не сподівалися, що нашим клієнтам це заняття так прийдеться до душі. А виявилося, що розпис таких картин тренує дрібну моторику рук, розвиває терпіння і посидючість, заспокоює нерви, додає яскравих барв у життя, приносить естетичну насолоду, зрештою – згуртовує сім’ї!

Кожен відчув себе художником, творцем краси, отримав масу задоволення, більше того: дехто, закінчивши малювати одну картину, тут же йшов купувати іншу! Просто чудове заняття для тих, кого карантин замкнув у чотирьох стінах.

Клієнти надсилали нам по соцмережах фотознімки, і ми бачили, як просувається творчий процес. Картини вийшли просто чудові, тому ми вирішили об’єднати їх у виставку «Чарівна мелодія весни». А зробивши виставку, записали цей фільм. Подивіться й ви, порадійте за наших художників.