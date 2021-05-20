Вітаємо з Днем вишиванки!

Сьогодні ХБФ «Хесед Бешт» розцвів веселковими барвами: всі працівники нашої установи прийшли на роботу в гарних вишиванках. І це не лише красиво й самобутньо. Ми засвідчили свою повагу до історії і культури українського народу. І кожен, здавалося, сповнений гордості за те, що він патріот рідної землі, що причетний до збереження національних святинь, пам’ятає і шанує традиції українського народу. Так, ми цим наповнені. Ми ті цінності несемо в серцях і душах.
Працюється нам сьогодні з геть іншим настроєм – кращим і більш піднесеним. До слова, патронажні працівники всіх регіонів Хеседу теж обслуговують своїх підопічних у вишитих сорочках – передають позитивні емоції клієнтам.
Яке красиве і натхненне свято! Слава майстровитим рукам, котрі зберегли вишивку до наших днів, примножили та збагатили її різними техніками! З святом вишиванки, друзі!