Вітаємо! Ви – супер!

Підбито підсумки Національного конкурсу «Благодійна Україна» та регіонального конкурсу «Благодійна Хмельниччина». На правах регіонального партнера ХБФ «Хесед Бешт» оголошує переможців у різних номінаціях.
У номінації “Благодійність у соціальній сфері” 1 місце зайняло ТОВ “Волочиськ-агро” агропромхолдингу “Астарта-Київ”; 2 місце – Volunteer Community ХБФ “Хесед Бешт”; 3 місце – за Хмельницьким обласним товариством Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України”.
В номінації “Добро починається з тебе” переможцем став Ізяславський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 1-3 ст. №2, ліцей ім. О. Кушнірука”; 2 місце посіла Хмельницька середня загальноосвітня школа 1-3 ст. №21; а третіх лауреатів – цілих два: Нетішинське учнівське лісництво та дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 “Пролісок” м. Нетішин.
І номінація “Місцева благодійність”. Тут на першому місці – Благодійний фонд “МіСт” імені Михайла Савенка м. Кам’янець-Подільський; 2 місце зайняв Берук Олег Сергійович (благодійний проєкт “Nemagazin” м. Славута); 3 місце – хмельничанка Савіцька Наталія Анатоліївна.
Повідомляємо, що дипломи переможців і лауреатів можна одержати в Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт», тел. 70 20 54; 067 383 74 60.
Сердечно вітаємо переможців!