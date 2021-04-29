Вітаємо танцюристів!

У четвер, 29 квітня, весь танцюючий світ відзначатиме Міжнародний день танцю. Це професійне свято хореографів, артистів балету, сучасних бальних ансамблів і колективів народного танцю, а також самодіяльних танцюристів.

Незважаючи на велику зайнятість менеджерів ХБФ «Хесед Бешт», вони все ж викроїли час, щоб вивчити ізраїльський танець «Хора Хадера». Хора – «коло», Хадера – місто в Ізраїлі, в перекладі «зелена ріка». Очевидно, цей хоровод зародився саме в тій зеленій болотистій місцевості. Танець досить популярний в Ерец-Ісраель та за його межами.

Шкода, що ми не можемо організувати концерт і представити на суд глядачів цей та багато інших номерів. Але ми все зробили, щоб користувачі соціальних мереж побачили і оцінили танок у виконанні працівників Хеседу. Наша ініціатива викликала жвавий відгук і в телевізійників – кілька місцевих телеканалів відзняли про це репортажі.

Принагідно вітаємо з професійним святом керівника і хореографа нашого волонтерського танцювального колективу «Золоті роки», Заслуженого працівника культури, лауреата премії імені Богдана Хмельницького Аркадія Волошина та самодіяльних артистів цього колективу. Своїми виступами вони прикрашали наші концерти і, сподіваємось, невдовзі знову приступлять до репетицій, щоб радувати шанувальників своїми шедеврами.