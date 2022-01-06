Вітаємо колегу!

Приємно, коли Новий рік починається з хороших новин. Сьогодні ми радіємо за свого керівника, директора Хмельницького благодійного фонду “Хесед Бешт” Ігоря Олександровича Ратушного, який отримав почесну відзнаку “За заслуги перед Хмельниччиною”.

Відповідне розпорядження 30 грудня підписав голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій.

Нагороду Ігор Ратушний одержав “за значний особистий внесок у розвиток соціальної сфери та благодійної діяльності області, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність”.

Будучи керівником благодійного фонду, він постійно залучає інвестиції від недержавних та іноземних організацій, які значною мірою знімають соціальну напругу в області і спрямовуються на реалізацію 20 соціальних програм для малозахищени верств населення в 101 населеному пункті Хмельницької області.

І. О. Ратушний є Заслуженим працівником соціальної сфери України, переможцем у номінації “Людина року-2000 р.”; нагороджений Почесною відзнакою Хмельницької міської ради II і III ступенів.

Колектив ХБФ «Хесед Бешт» щиро вітає свого наставника, порадника і друга. Ми, як ніхто інший, знаємо, що ця нагорода – заслужена і є також нагородою для всього колективу. Бажаємо Ігорю Олександровичу міцного здоров’я, сімейного щастя, нових плідних ідей, успішного втілення їх у життя, чергових звершень на ниві благодійності.