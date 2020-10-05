Виставка Т. Яблонської

1 жовтня наші клієнти отримали чудовий дарунок від Хмельницького обласного художнього музею: можливість відвідати виставку картин народної художниці, Героя України, лауреата багатьох премій Яблонської Тетяни Нілівни.
Надзвичайно цікавою була розповідь співробітниці музею, волонтера Хеседу Ольги Нікітіної про художницю, її непросту долю та останню серію картин майстрині, писаних лівою рукою. Її роботи не можуть не зворушити, вони викликають просто шквал емоцій – від тихої радості до гучного життєствердження. Творити добро і дарувати радість людям можна навіть після інсультного паралічу, перебуваючи в інвалідному візку…