Uncategorized Шабатні зустрічі Посиділки перед суботою після тихої прогулянки міським парком, схоже, стають уже приємною традицією. 2 жовтня група наших клієнтів знову відвідала кафе «Еклер» і в атмосфері затишку і тепла вела неквапну бесіду. Тема розмови - традиції свята Сукот. Смачна трапеза, приємна Continue Reading

Uncategorized Виставка Т. Яблонської 1 жовтня наші клієнти отримали чудовий дарунок від Хмельницького обласного художнього музею: можливість відвідати виставку картин народної художниці, Героя України, лауреата багатьох премій Яблонської Тетяни Нілівни. Надзвичайно цікавою була розповідь співробітниці музею, волонтера Хеседу Ольги Нікітіної про художницю, її непросту долю Continue Reading

Uncategorized Шабат: навчаємо молодих Шабат для єврея – найбільше, найурочистіше свято. Шість днів він має трудитися в поті чола, а на сьомий сповна насолодитися великим даром Всевишнього – суботою: святкувати за багато накритим столом, славити Господа в молитвах і псалмах, дати спочинок тілу і Continue Reading

Uncategorized ХАГ СУККОТ САМЕАХ! Continue Reading

Uncategorized З користю і приємністю Дефіцит спілкування, пов’язаний з карантином, дається взнаки. В цей непростий період особливо важливо дійти до кожного клієнта, розпитати, що його турбує, цікавить, зрештою – просто красиво і весело провести час. Тому посиділки в кафе, які ми організували наприкінці вересня, були Continue Reading

Uncategorized Вшанували пам’ять Традиційно щороку наприкінці вересня ми відвідуємо братську могилу в Меджибожі. 22 вересня 1942 року, погожого і теплого дня, коли ніщо не віщувало біди, в меджибізькому яру було розстріляно понад три тисячі євреїв. Цю підлу і жорстоку акцію фашисти готували потайки. Continue Reading

Uncategorized Меджибіж знову здивував і порадував В неділю, 27 вересня, в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» відбулася презентація проекту «Меджибіж полікультурний», реалізованого ним у партнерстві з Хмельницькою обласною громадською організацією «Меджибіж-2000». Учасники заходу першими отримали щойно виданий в рамках цього проекту ілюстрований путівник «Меджибіж полікультурний», що складається з Continue Reading

Uncategorized День Народження 21 рік https://www.youtube.com/watch?v=tH-hvDsRhDk Continue Reading

Uncategorized Інвестиція в знання Як відомо, найкраща інвестиція - це інвестиція в знання. ХБФ «Хесед Бешт» разом з Всеукраїнською волонтерською мережею «Volunteer Community» вже вкотре організовують напередодні Дня Знань акцію «Збери портфель дитині». Цей рік не став винятком. Силами волонтерів фонду, а також за сприяння Continue Reading

Uncategorized Хеседу буде 21 фінальна пісня Про наш Хесед складено стільки пісень і віршів, що вистачило б на чималеньку збірку. Ми пишемо їх просто від любові до нашої чудової установи, а ще – до пам’ятних дат. До 21 річниці ХБФ «Хесед Бешт» ми підготували нову пісню Continue Reading

Uncategorized Вікно в світ Уже півроку наші клієнти не відвідують Хесед через карантинні обмеження. Щоб підтримувати зв’язок з ними та забезпечувати участь клієнтів у культурному житті громади, ми проводимо різні онлайн-заходи. Одначе люди старшого покоління та позбавлені фізичної можливості вільно рухатися в силу проблем Continue Reading

Uncategorized Своє дерево на Святій землі Наш Хесед започаткував чудову акцію: висаджувати в Ізраїлі іменні дерева. В такий спосіб ми висловлюємо вдячність спонсорам, які допомагають фонду творити добрі справи, а також волонтерам та нашим найактивнішим клієнтам. Уже висаджено 30 дерев в гаю «Україна», і ця робота Continue Reading

Uncategorized 9 Ава Піст 9 Ава Сьогодні увечері 29 липня заходить Тіш’а бе Ав (в перекладі з івриту Дев'яте ава). Це національний день жалоби і посту у євреїв в пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів у Єрусалимі. Цього дня євреї нічого не їдять, не п'ють, навіть не вмиваються, (дозволено лиш мити руки Continue Reading

Uncategorized Идишкайт. Еврейский юмор https://www.youtube.com/watch?v=VD0sj0F5dys Continue Reading

Uncategorized Нагородження Національного конкурсу Благодійна Хмельниччина https://www.youtube.com/watch?v=MDz2ecXT-y8 Continue Reading

Uncategorized Ми народ Подільські легенди. (Малиновський Ц.К.) Вступ. Село Купіль розташоване у верхів'ї Південного Бугу - там річка народжується серед ставків і озер. Археологи, які виявили неподалік стародавні поселення, вважають, що люди селилися тут ще на початку нашої ери. Геродот у розповідях про Скіфію згадував Continue Reading

Uncategorized Перед святом Шавуот Менеджери ХБФ «Хесед Бешт» зустрілись з учасниками групи «Шабат» та волонтерами FSU «Volunteer Community» на платформі Zoom, щоб нагадати про походження свята, традиції, про те, як його відзначати, що ставити на святкову трапезу. Єврейське свято Шавуот ми відзначаємо в честь найбільшої Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! Сьогодні велике єврейське свято Шавуот. ХБФ «Хесед Бешт» від душі вітає вас та бажає праведного й щасливого життя без ворогів і перешкод, щирих молитов і міцної віри, щедрих дарів природи і багатого стола, веселого настрою й любові. Пам’ятайте про важливі Continue Reading

Uncategorized Подарки к Шавуот 27 мая группа работников и волонтёров ХБФ «Хесед Бешт» побывала у малоподвижных и лежачих клиентов. Во время визитов мы рассказывали о празднике Шавуот, беседовали на разные темы, оказали морально-психологическую поддержку в это непростое время, спрашивали о нуждах и потребностях, вручили Continue Reading

Uncategorized Ми любимо тебе, Єрушалаїм! Сьогодні євреї всього світу святкують день Єрусалиму. Це місто після звільнення і об’єднання в результаті шестиденної війни стало найбільшим у єврейській державі: кожен десятий ізраїльтянин є столичним жителем. Єрусалим - це джерело натхнення і духовного устремління не лише мешканців Ізраїлю і Continue Reading

Uncategorized Вишиванка: код нації Одягну я зранку білу вишиванку, Заплету у косу я червоний мак, Вмиюся росою з зілля на світанку І піду між люди я нарядно так. Хай усі навколо день новий стрічають, Хай співають гучно радісних пісень, Бо сьогодні свято, й весело святкують Українці й друзі вишиванки день! Щорічно у Continue Reading

Uncategorized Без вогнищ, зате з гарячою молитвою в серці… І знову ностальгійно згадується докарантинний час. Оце ми готувалися б зараз до пікніків. Бо ж 12 травня наша хмельницька громада неодмінно зустріла б Лаг Баомер на дачі у Печеськах. Та й усі інші єврейські громади світу традиційно палили б вогні, Continue Reading

Uncategorized І запалали багаття… Лаг-Баомер – чудове єврейське свято, яке дуже полюбилося дорослим і дітворі, адже в цей день прийнято влаштовувати пікніки та інші розваги, а в окремих громадах – навіть дитячі паради. Як правило, в цей день палять багаття та стріляють із лука. Continue Reading

Uncategorized Єврейське щастя ЄВГЕНІЯ ЧАЗОВА Війна… Здається, не було на наших теренах людини, якої б вона не торкнулася чорним крилом. Пам’ятає її і тернополянин Євгеній Чазов, хоч мав на початок війни неповних п’ять літ. Народився Женя в Овручі Житомирської області. У нього були чудові люблячі Continue Reading

Uncategorized Наші вітання ветеранам День Перемоги у війні з нацистською Німеччиною – воістину велике свято. Червона армія розчавила фашистську гадину, і світ зітхнув з полегшенням. Щоб подібне ніколи не повторилося, ми маємо засвоїти уроки Другої світової. І головний з них – людське життя має Continue Reading

Uncategorized Для душевного чаювання Більше чотирьох років члени клубу «Мандрагора», що діє при Тернопільському представництві БФ «Хесед Бешт», виготовляють під керівництвом менеджера Ірини Івшиної трав’яні чаї. Виготовити такі чаї – справа дуже кропітка. Важливий кожен етап роботи. Спершу потрібно заготовити лікарські рослини в певні Continue Reading

Uncategorized Готуємось до нових зустрічей Радість не вічна, але й сум не безконечний, - каже народна мудрість. От-от кануть в Лету печалі карантину, і наш Хесед знову радо розчинить двері для усіх клієнтів. На них чекає приємна несподіванка: оновлена екологічна зона. Ось як умілі майстрині Continue Reading

Uncategorized Піжамна бібліотечка Любій малечі – про цікаві речі Заснована Фондом Гарольда Грінспуна програма «Піжамна бібліотечка» дарує сотням тисяч сімей у всьому світі єврейські дитячі книжечки на рідній для кожної дитини мові. Це барвисті, багато ілюстровані захоплюючі історії, казки, біблейські історії, оповідання, вірші. Написані Continue Reading

Uncategorized Ми солідарні з народом Ізраїлю Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» висловлює свою солідарність з народом Ізраїлю, який 4 іяра (в цьому році випадає на 28 квітня) відзначає День пам’яті полеглих у війнах та терактах. Буквально через кілька годин після народження держави Ізраїль в 1948 році Continue Reading