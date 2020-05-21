Вишиванка: код нації

Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди я нарядно так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
Хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято, й весело святкують
Українці й друзі вишиванки день!
Щорічно у третій четвер травня українці, а також друзі України в усьому світі, відзначають День вишиванки. Це одне з найбільш самобутніх свят, що символізує розквіт української культури. За традицією, в цей день усі бажаючі приходять на роботу чи навчання у найбільш пізнаваному елементі українського одягу – у вишиванці. В усьому світі проводяться святкові заходи, акції та флешмоби на підтримку української культури.
Відколи започатковане це свято, працівники ХБФ «Хесед Бешт» у знак поваги до українських традицій також приходять на роботу цього дня в красивих вишитих сорочках.
Зі святом, друзі!