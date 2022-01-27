Вікопомна дата

Хоч Друга світова війна відходить все далі й далі, її криваві злочини ніколи не зітруться з нашої пам’яті. У набатну дату 27 січня все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. А ми розпочали вшанування світлої пам’яті загиблих ще з місяць тому. Практично кожного дня до нашого музею пам’яті жертв Голокосту приходять на екскурсії школярі, студентська молодь, небайдужа громадськість міста.

В рамках відзначення вікопомної дати ми взяли участь у спільному заході Державного архіву Хмельницької області і департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій. Він проводився у кінотеатрі WoodMall Cinema. У заході взяв участь і виступив заступник голови облдержадміністрації Володимир Юр’єв, були присутні керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники територіальних центральних органів виконавчої влади, депутати обласної ради, громадські організації, керівники студентських рад Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова), ЗМІ. Під час заходу презентувалася книжково-документальна виставка архіву «Голокост в Україні: Хмельницька область”. Також учасники заходу переглянули фільм ,,Список Шиндлера” режисера Стівена Спілберга. Дякуємо організаторам за цікавий і змістовний вечір.

Онлайн-бесіда з учасниками проекту «Давай підключимось!» теж стосувалася Голокосту на Поділлі. Ми розповіли людям про жахливі злочини, що коїлися людьми проти людей на наших теренах, а слухачі в кінці передачі розповідали, що пам’ятають вони про часи Голокосту, згадували своїх родичів, загиблих у тому страшному апокаліпсисі, вказували місця поховань рідних людей.

Кульмінацією подій став мітинг, який відбувся біля пам’ятної дошки, що стоїть на місці колишнього проскурівського гетто. Мітинг був досить багатолюдним – в дні скорботи євреї гуртуються. Звучав Кодеш, записаний у виконанні артистів Віденської опери, були цікаві виступи, поминальна молитва «Кадиш», запалення і покладання лампадок, численні інтерв’ю численним телевізійним групам. Потім частина учасників мітингу побувала на Меморіалі пам’яті жертв Голокосту, щоб вшанувати щирою молитвою і невимовною скорботою одне з найбільших в області поховань. Там покояться тіла безвинно замордованих 8200 жителів Проскурова.

За задумом Гітлера єврейський народ підлягав повному винищенню. На щастя, ворогам не вдалося і не вдасться вбити національну самосвідомість євреїв. Попри всі надривно-трагічні події, вони постали з попелу, все витримали, вижили. На спасенних покладена висока місія – продовжити свій рід, зберегти національні традиції і передати історичну істину часів війни, наш нестихаючий біль новим поколінням. Після нас залишиться теперішня молодь, саме вона стане носієм правдивої пам’яті про трагедію Голокосту. І ми маємо зробити все, аби вона вивчила і засвоїла уроки Голокосту та передала набуті знання своїм потомкам. Це треба, щоб подібні трагедії не повторилися ніколи, з жодним народом.