Уже півроку наші клієнти не відвідують Хесед через карантинні обмеження. Щоб підтримувати зв’язок з ними та забезпечувати участь клієнтів у культурному житті громади, ми проводимо різні онлайн-заходи. Одначе люди старшого покоління та позбавлені фізичної можливості вільно рухатися в силу проблем зі здоров’ям, як правило, не мають змоги брати участь в тих заходах через відсутність гаджетів.

Ми подумали, як можна їм допомогти, і рішення знайшлося. Проект «Вікно в світ» і справді відкрив тій категорії клієнтів широкий світ. В рамках цього проекту ми придбали 6 планшетів. Невдовзі пересвідчилися, що люди старшого віку за короткий час успішно перейшли з гаджетами «на ти». Як це вдалося? За кожним клієнтом, який отримав планшет у подарунок, закріплений волонтер або менеджер фонду, 1-2 рази в тиждень вони проводять індивідуальні заняття. Навчання тривають і далі, з кожним разом можливості користувачів по взаємодії з сучасними технологіями розширюються.

Тепер завдяки цьому проекту наші клієнти долучаються до цікавих онлайн-трансляцій, котрі проводять спеціалісти фонду «Хесед Бешт», відчувають плече друга, спілкуючись в соцмережах, широко користуватися просто таки безмежними можливостями Інтернету.