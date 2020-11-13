Серед підопічних Хеседу є значна частина маломобільних людей. Вони позбавлені можливості приходити на заходи і брати участь в житті громади нарівні з іншими здоровішими клієнтами. Ця проблема поглибилась, коли пандемія коронавірусу захопила наш регіон: всі масові заходи, всі зустрічі з підопічними оф-лайн були припинені з метою запобігання розповсюдженню хвороби.

Щоб підтримати зв’язок один з одним, розуміти потреби і надавати різну допомогу та підтримку, а також забезпечувати можливість участі клієнтів в житті громади, ми влаштовуємо різні онлайн-заходи.

Головна мета проекту «Вікно в світ» – забезпечити клієнтів благодійного фонду «Хесед Бешт» сучасними гаджетами, навчити їх користуватися ними та вміти підтримувати онлайн-зв’язок з менеджерами фонду. Саме для реалізації цього завдання ми й започаткували даний проект. Наші менеджери, добре знаючи клієнтів, визначили тих, котрі можуть опанувати сучасну комп’ютерну техніку, але не мають можливості купити її за власні кошти.

При допомозі Джойнта нам вдалося придбати кілька планшетів, оснащених сім-картками. Зробивши відповідні налаштування, ми подарували їх першим щасливчикам. Волонтери провели грунтовні навчання клієнтів, щоразу збільшуючи їхні можливості роботи з сучасними технологіями.

Завдяки цьому проекту частина наших клієнтів нарешті отримала можливість брати участь в наших онлайн-заходах. Зустрічі зі старими друзями, цікаві майстер-класи, соціальні мережі, безмежний світ Інтернету і багато іншого стають можливими для цієї категорії людей. Їм так цього бракувало!