Відвідайте наш музей!

У Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт» діє оновлений музей «Простір благодійності». Він унікальний: аналогів йому в Україні нема, а в світі функціонує не більше десятка подібних музеїв. Щоб повністю оформити експозицію, знадобилося 5 років, та ідея створення музею виношувалась практично з моменту заснування фонду. Всі ті роки співробітники Хеседу ретельно збирали інформацію про благодійників та меценатів іудейської громади, і зараз вона доступна для кожного відвідувача музею.
Для створення багатої експозиції було опрацьовано понад 300 справ з державного архіву Хмельницької області, зроблено близько тисячі фотокопій унікальних документів.
Музей оформлений у вигляді вулиці, на якій «живуть» супердостойні люди – добрі, безкорисливі, милосердні, співчутливі. На таких завжди трималася єврейська громада. Світло у вікнах тих людей – символ їхніх добрих діянь та нашої пам’яті про них.
Розповідати про музей можна довго. Але ліпше раз побачити, ніж сто разів почути. Запрошуємо громадські організації, державні установи і просто всіх бажаючих безкоштовно відвідати наш музей. Ласкаво просимо!