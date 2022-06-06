Відсвяткували Шавуот

6 червня єврейська громада Хмельницького зібралася в Хеседі, щоб традиційно в колі знайомих і друзів відзначити Шавуот. Це дуже велике свято, започатковане воно в честь значної події в історії людства – Сінайського Одкровення. В цей день в 2448 році від створення світу сини Ізраїля отримали від Всевишнього Тору і Десять Заповідей, котрі стали морально-етичною основою всієї нашої цивілізації.

Шавуот – не тільки день дарування Тори, а й свято перших плодів, свято жнив, адже в Ізраїлі воно збігається з початком збирання пшениці і збором перших плодів – їх євреї несли до Храму.

В ніч свята прийнято не спати, а вивчати Тору. В дні Шавуота євреї традиційно сім’ями збираються в синагогах, щоб послухати Десять Заповідей і заново пережити той благоговійний трепет, який євреї вперше відчули біля гори Сінай. Потім влаштовують багаті трапези з молочно-рослинною їжею. На другий день після читання Тори ті, в кого батьки вже за межею вічності, читають поминальну молитву Ізкор і дають обіцянку зробити пожертву в їх заслугу.

Учасники святкування розповідали, що вони знають про Шавуот, пригадали, як вони відзначали це свято в старі часи і як зараз знову повертаються до традицій, пригостилися молочними стравами.