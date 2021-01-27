Відкриття меморіальної дошки

27 січня – набатна дата. Цього дня все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Хоч Друга світова війна відходить все далі й далі, її криваві злочини ніколи не зітруться з нашої пам’яті. І сьогодні ми відкрили пам’ятний знак на місці проскурівського єврейського гетто, виготовлений Хмельницькою міською радою та Хмельницьким благодійним фондом «Хесед Бешт» як знак вшанування світлої пам’яті безвинно замордованих, щоби вкотре нагадати людству, що фашизм – це безмежне зло, не можна допускати торжества його ідей.

В гетто, яке діяло в 1941-1942 роках, були зігнані не лише місцеві мешканці, а й євреї з навколишніх сіл. Люди жили в тюремних умовах – за колючим дротом і під постійним прицілом автоматів, їх не годували й не поїли, вони масово гинули від холоду, голоду, спраги і хвороб. Це був початок кінця: невдовзі мешканців гетто погнали на розправу в лезневський яр. В Проскурові було знищено близько 16 тисяч євреїв.

Право відкрити пам’ятну дошку надано заступнику Хмельницького міського голови М. Криваку і директору ХБФ «Хесед Бешт», заслуженому працівнику соціальної сфери України І. Ратушному. У мітингу взяли участь представники обласної державної адміністрації, виступили М. Кривак, заступник голови Хмельницької обласної ради В. Соколюк, волонтер фонду «Хесед Бешт» С. Мільман, колишній в’язень гетто Л. Подлєсний, автор барельєфа художник і скульптор В. Карвасарний, представник молодого покоління П. Гетманюк. Рабин Хмельницької області і міста Йосеф Тейтельбаум прочитав у присутності міньяну поминальну молитву «Кадиш».

Також був зачитаний адресований учасникам мітингу лист-співчуття від голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті О. В. Богдан.

Пам’ятні знаки і пам’ятники – це те, що зберігає нас як народ. Встановлення скульптурного барельєфа – данина історичному факту, уклін перед прахом тих, чиї імена 80 років тому були викреслені з нашої історії. Ми прагнемо зберегти пам’ять про події часів Другої світової війни, щоб не дати піти в забуття великій людській драмі Голокосту. Людство має зробити все, аби не допустити подібного ніколи, з жодним народом.