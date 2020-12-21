В цей непростий період карантину, викликаний пандемією «Ковід-19», напередодні Хануки ми реалізували новий ханукальний проект «Від серця до серця», який об’єднав єврейські громади з різних міст Західного регіону України і приніс їм радість та запалив святкове світло в їхніх серцях. Суть проекту полягала в тому, що клієнти разом з Хеседом підготували святкові набори і відправили їх в якості подарунків на Хануку підопічним єврейських громад з різних міст Заходу України. Всього в проекті було задіяно 280 чоловік, з них по регіону, який обслуговує ХБФ «Хесед Бешт», 170 людей (міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Рівне, Луцьк).
Несподівані подарунки принесли ханукальний настрій і безмежну радість в домівки кожного учасника проекту.