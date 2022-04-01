Суворі воєнні будні змушують нас працювати в екстремальних умовах. Сказав би хто, що нам доведеться приймати внутрішньо переміщених із зони бойових дій осіб, ми б не повірили. Такого точно ніхто не очікував. Але життя поставило таку задачу – Хесед її вирішує.

Хоч ракетні обстріли не обминули Хмельниччину, ситуацію в нас не порівняти з тим, що коїться в Харківській або Чернігівській областях (не зурочити б). Ось яку «спальню» ми облаштували, щоб наші гості могли спокійно поспати, дати спочинок стомленим ногам.

А днями ми варили борщ для наших одиноких клієнтів. Ця справа для нас звична, ми частенько готуємо на своїй кухні обіди та випікаємо смаколики, щоб потішити підопічних стравами домашнього приготування. А зараз – ще й біженців…

Наші волонтери теж долучаються до клопотів Хеседу. Одна з них Тетяна Денега зв’язала ось такі патріотичні сердечка, і кожен наш працівник гордо носить їх на своєму одязі. А ще Таня нав’язала багато теплих шкарпеток і передала їх бійцям на фронт.

Усі регіональні представництва Хеседу продовжує видавати продовольчі набори, ліки. А цими днями розпочали видавати мацу, адже за два тижні настане Песах. Маломобільним клієнтам її доставляють додому волонтери і співробітники Хеседу. Вихід єврейського народу з рабства був дивом. І так хочеться сподіватися, що в це найбільше єврейське свято Господь явить нові чудеса: ворожа армія буде розгромлена, а українська земля звільнена від поганської орди! Молімося за це!