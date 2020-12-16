Увага: конкурс!

Оргкомітет Національного конкурсу «Благодійна Україна» розпочав прийом заявок на 14-й Національний конкурс «Благодійна Україна-2020».
Звертаємо увагу потенційних учасників на зміни та доповнення в номінаціях конкурсу. Оргкомітет вперше запровадив номінацію «Менеджер року у сфері доброчинності». Детальніше про цю номінацію тут: https://blagoukraine.org/news/485-meneger_roky.html?fbclid=IwAR3_PMbmy8g6V9WFXngc9ourdJgCfnULCWDRsSyjUCF5T7Ku3pdwMHhaUW8)
Оргкомітет конкурсу та «Асоціація благодійників України» запрошують вас взяти участь в конкурсі «Благодійна Україна-2020». Усі заявки та положення можна скачати тут: : https://blagoukraine.org/news/484-blago_ukraine2020.html?fbclid=IwAR1L3kkP-VfAXP1rVDsXtGyNsNZEj-cRZ1DIhKtDmR5cxhfd3YbfFopYPFA