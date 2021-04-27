Увага: конкурс!

Кожна людина талановита по-своєму: хтось має майстровиті руки, хтось неперевершено кулінарить, шиє-вишиває, хтось натхненно співає, пластично танцює або наділений бізнесовою жилкою. А у когось добре римуються вірші… Талант не сховаєш, та й не треба! Навпаки, ті чи інші здібності дають людині можливість заробити на хліб насущний, стати душею компанії, мати улюблені заняття, які так прикрашають життя.

Щоб якомога повніше розкрити ваші таланти, пропонуємо конкурс: написати невеличкий, але змістовний вірш українською мовою. Тема – привітання з ювілейною датою. Кращі з кращих будуть надруковані на вітальних листівках для ювілярів ХБФ «Хесед Бешт».

Принагідно повідомляємо: Хесед готує до друку поетичний збірник. Без сумніву, в шухлядах поетів-аматорів є чим нас здивувати. Надсилайте свої роботи за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 40/2, ХБФ «Хесед Бешт».

Зичимо натхнення і чекаємо на ваші шедеври!