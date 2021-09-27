Урода Віктор Станіславович

Водій автотранспортного засобу. Стаж роботи у Фонді – 22 роки.
Чим запам’ятався Хесед в перші роки роботи? Це постійні поїздки в різні регіони, дороги-дороги-дороги. Наші буси з нетерпінням чекали в різних куточках регіону. Тому і одна з найбільш затребуваних посад – водій. А ще такий відповідальний, доброзичливий, завжди усміхнений, як Вітя. Якщо колеса машини могли б, як кінокамера, записати всі поїздки, зустрічі з клієнтами, їх спогади, а потім прокручувати як документальне кіно, то посада Віктора мала б іншу назву – водій-сценарист. Кожна поїздка – це знайомство з новими людьми, або зустрічі зі старими знайомими, для яких приїзд Віктора – свято. Сказати, що він – водій високого класу, це майже нічого про нього не сказати. За 22 роки роботи у Хеседі Віктор став професійним працівником соціальної сфери. Для багатьох клієнтів, особливо в період пандемії, він є ланкою, що з’єднує їх з хеседом. У роботі водія величезне значення має вміння ефективно діяти у ситуаціях, які трапляються під час поїздок, а Віктору притаманний високий рівень емоційної стійкості, що дає йому змогу діяти швидко, точно і правильно. Віктор користується повагою в колективі, він – дуже товариська людина, завжди готовий прийти на допомогу.