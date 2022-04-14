У святому Меджибожі

У своїй громаді «Хесед Бешт» зареєстрував чимало переселенців єврейської національності, яких війна погнала із рідних місць на чужину. Ми працюємо з ними навіть більше, як зі своїми. Розуміємо, що їм незмірно важче, ніж місцевим. Вони втратили домівки, роботу, малу батьківщину, а дехто й родичів, забули, що таке мир і спокій.

Сьогодні для тих внутрішньо переміщених осіб, які оселилися в Хмельницькому, Хесед організував екскурсію в святе містечко Меджибіж. Для багатьох ця поїздка стала справжнім відкриттям.

З великим інтересом група вислухала розповідь про Меджибіж різних часів, про цадика Бешта та його вчення хасидизм. Ми побували в кварталі Бешта, в огелі на його могилі, опустили в неї, як заведено, записки з проханнями, і одну окрему від усіх учасників поїздки – за мир в Україні. Знайшли час і для молитви біля могил Бешта та його послідовників. Побували на старовинному єврейському кладовищі, біля мікви. Відвідали всі дорогі єврейському серцю місця, щоб укріпитися у вірі, зміцнити свої сили, відчути ту особливу благодать, яка сходить на людей лиш у святих місцях.

Після смачного обіду повернулися додому. Учасники поїздки висловили щиру вдячність Хеседу за увагу й турботу.