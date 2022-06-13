У нас в гостях – Олексій Радецький

Він подарував хмельничанам, котрі беруть участь у проекті «Давай підключимось!», незабутній день. Його гра на акордеоні спрацювала як таблетка від нудьги, депресії, високого тиску, серцевого болю та ряду інших недуг. Не годилося б ставити в один ряд такі різні поняття як насолода від музики і перелік хворіб, але наші учасники проекту – люди старшого віку, для багатьох з них ця музична «таблетка» була дуже доречною.

Та й працівники Хеседу з першими звуками музики підтягнулися під двері залу, в якому ми проводили онлайн-зустріч. Велика сила віртуозної музики! У ці тривожні, повні неспокою воєнні дні кожному з нас потрібна якась часточка позитиву.

Олексій Радецький – викладач музики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Музикант від Бога. Він подарував нам чимало єврейських і українських пісень, вальсів, прекрасних мелодій, що стали улюбленими для різних поколінь. Давно у нас не було такого приємного і душевного заняття!

Після цього чудового виступу ми не змогли відпустити Олексія без обіцянки взяти участь у концерті, який ми збираємось організувати у концерт-холі Хеседу для наших клієнтів.