У квітні стартує дводенний бізнес-інтенсив для випускників LAP

17-18 квітня для випускників лідерських програм “Джойнт” Leadership Alumni Program (LAP) пройде перший дводенний бізнес-інтенсив Business Weekend.

Цей безкоштовний онлайн-курс призначений для тих, хто цікавиться темою бізнесу і підприємництва, а також мріє відкрити власну справу.

Під час бізнес-курсу учасників очікують вебінари від успішних підприємців, які поділяться кейсами зі своєї практики і Лайфхак по веденню бізнесу, уроки і воркшопи з дизайн мислення і продажу, ігровий бізнес-нетворкінг і мотиваційні лекції. Крім того, слухачі дізнаються, як відкрити успішну онлайн-школу, секрети ефективних піар-технологій в бізнесі, а також, як отримувати дохід за допомогою ювелірних прикрас.

“В рамках LAP подібний формат проводиться вперше, – сказала керівник LAP Ірма Кушнер. – Дуже важливий момент, що практично всі лектори – це випускники лідерських програм СНД (Мецуда, левах і Кнафо) – Миша Чорноморець, Кирило Чернін, Олексій Чуваев, Аліса Цвєткова, Лена Пєтухова і Рік Якубов. Це дуже цінно, що відбувається постійний обмін знаннями серед випускників. Адже ми створюємо майданчик для обміну досвідом і пропонуємо приєднатися до неї всім бажаючим “.

Організатори планують продовжувати традицію корисного проведення вихідних і вже готують нові інтенсиви по мистецтву і соціальному підприємництву, які пройдуть в травні і червні.