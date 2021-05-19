Ми живемо у надзвичайно динамічний та цікавий час. Чи могли б ви колись подумати, що протягом 30 попередніх років ми зробимо крок від дротових телефонів до телефонів, які не обмежують у русі, дозволяють бачити співрозмовника під час розмови та навіть спілкуватись з кількома співрозмовниками одночасно, тримати записи телефонних номерів у пам`яті телефону та не шукати їх у паперових записниках, робити фото та знімати відео? Сьогодні це – реально, доступно та надзвичайно зручно.

Шановні друзі, раді повідомити Вас про те, що з 1 червня ХБФ «Хесед Бешт» за підтримки МГО Центр «Джойнт» розпочинає втілювати у життя проект «Турботливий зв’язок – смартфони для старшого покоління».

Мета проекту не лише навчити людей поважного віку користуватись сучасним телефоном, але й зробити життя більш насиченим та цікавим: спілкуватись у групах однодумців, відвідувати групові зайняття, майстер класи навіть не виходячи з дому, переглядати фільми, слухати аудіокниги, вивчати мову тощо.

«Хесед Бешт» та МГО Центр «Джойнт» прагне того, щоб життя людей золотого віку стало насиченим, повноцінним та цікавим, щоб усі складнощі та турботи ми долали з Вами разом.

Якщо Ви бажаєте долучитись до проекту або у Вас виникнуть питання звертайтесь за тел: (0382) 70-22-54. Менеджер проекту: Полюх Анна.