Третью свечу мы зажгли в Волынском представительстве ХБФ “Хесед Бешт” и передаём свет в г. Шепетовка. Хаг Ханука Самеах. !

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