Uncategorized Прощаемся с Ханукой! https://www.youtube.com/watch?v=gKztCdiH8mc Continue Reading

Uncategorized Увага: конкурс! Оргкомітет Національного конкурсу «Благодійна Україна» розпочав прийом заявок на 14-й Національний конкурс «Благодійна Україна-2020». Звертаємо увагу потенційних учасників на зміни та доповнення в номінаціях конкурсу. Оргкомітет вперше запровадив номінацію «Менеджер року у сфері доброчинності». Детальніше про цю номінацію тут: https://blagoukraine.org/news/485-meneger_roky.html?fbclid=IwAR3_PMbmy8g6V9WFXngc9ourdJgCfnULCWDRsSyjUCF5T7Ku3pdwMHhaUW8) Оргкомітет конкурсу Continue Reading

Uncategorized Шестую свечу мы зажгли в Каменец-Подольском региональном представительстве "ХБФ Хесед Бешт" и передаем свет на Землю Обетованную https://www.youtube.com/watch?v=E-QgvElgOKM&t=1s Continue Reading

Uncategorized Трагічний день в історії міста 14 грудня 1941 року гебітскомісар підписав наказ про переселення євреїв Проскурова зі своїм майном у гетто. Воно було створене в єврейських кварталах, які загородили колючим дротом. Гетто простягнулося від річки Південний Буг по вулиці Кам'янецькій до вулиці Подільської, по Continue Reading

Uncategorized Пятую свечу мы зажгли в Тернопольском региональном представительстве "ХБФ Хесед Бешт" и передаем свет в Каменец-Подольское региональное представительство "ХБФ Хесед Бешт". Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=G3a3_BdUQx4 Continue Reading

Uncategorized Четвертую свечу мы зажгли в г. Шепетовка и передаём свет в Тернопольское представительство "ХБФ Хесед Бешт" Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=jTK1dAIyQ9Q&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized Третью свечу мы зажгли в Волынском представительстве ХБФ "Хесед Бешт" и передаём свет в г. Шепетовка. Хаг Ханука Самеах. ! https://www.youtube.com/watch?v=Vr1IMkXTwoc Continue Reading

Uncategorized Вторую свечу мы зажгли в Ровно и передаём свет в Луцкое представительство ХБФ"ХЕСЕД Бешт". Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=F20bYEdTKzo Continue Reading

Uncategorized Первую свечу мы зажгли в Хмельницком и передаём свет в Ровенское представительство ХБФ"ХЕСЕД Бешт". Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=6AUIy3uFXD0 Continue Reading

Uncategorized Счастливой Хануки! https://www.youtube.com/watch?v=celeUUXBXrk Continue Reading

Uncategorized Під опікою Хеседу - дітвора Хесед допомагає не тільки клієнтів похилого віку, а й дітворі. В усіх регіональних представництвах фонду щойно завершилася видача молодим сім’ям продуктових наборів та дитячого взуття за програмою «Дитячий SOS». Це солідна допомога. В продуктові набори входить велика кількість різноманітних продуктів: Continue Reading

Uncategorized Гарячі обіди для клієнтів «Навіть в карантин Хесед обігріває, розважає, лікує і годує», - так висловився один з клієнтів про нашу роботу в цих непростих умовах. І це правда. Впродовж усього листопада ми видавали та розвозили маломобільним клієнтам по домівках смачні гарячі обіди. Кожен Continue Reading

Uncategorized Полегшили працю патронажних ХБФ «Хесед Бешт» дбає не тільки про клієнтів фонду, а й про працівників усіх своїх регіональних представництв. Відомо, що в патронажних, котрі здійснюють догляд на дому за людьми похилого віку та малорухомими клієнтами, робота дуже непроста. А як буває важко Continue Reading

Uncategorized Екопроект Денного центру Щоб урізноманітнити і прикрасити життя наших старших клієнтів під час карантину, ХБФ «Хесед Бешт» запровадив новий цікавий проект: запропонував їм зайнятися кімнатним квітникарством. Спеціалісти фонду придбали красиві екзотичні квіти (орхідея в асортименті, драцена, антуріум, гузманія і багато інших), горщики для пересадки, Continue Reading

Uncategorized Вікно в світ Серед підопічних Хеседу є значна частина маломобільних людей. Вони позбавлені можливості приходити на заходи і брати участь в житті громади нарівні з іншими здоровішими клієнтами. Ця проблема поглибилась, коли пандемія коронавірусу захопила наш регіон: всі масові заходи, всі зустрічі з Continue Reading

Uncategorized Вітання до Дня працівника соціальної сфери! Continue Reading

Uncategorized Хмельницька єврейська громада приймає гостей Пандемія коронавірусу, на щастя, не паралізувала життя хмельницької єврейської громади. Нам є про що розповісти і що показати. Проект Кешер в Україні започаткував проєкт «Подорожуємо громадами України. В гостях у…». І нам випала честь стати першими, куди завітали жінки Проекту Кешер Continue Reading

Uncategorized Душевно і по-сімейному Особливо затишним і приємним був Шабат, який ми провели 16 жовтня у нашому Центрі соціального захисту. Живе спілкування, весела музика й пісні, смачні страви, притчі, шабатні історії, - все це додало гарного настрою і сердечності нашому заходу. Мабуть, кожен із Continue Reading

Uncategorized Thank You https://www.youtube.com/watch?v=SznWC8bDEpI&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized І знову посиділки в кафе Серед безлічі заходів, які ми проводили до свята Суккот, особливою прихильністю наших клієнтів користувалися посиділки в кафе. Камерна обстановка, затишок, тепла атмосфера, красива сервіровка і подача страв, - все це налаштовувало на дружню розмову в колі давніх знайомих (котрі бачилися Continue Reading

Uncategorized Шабатні зустрічі Посиділки перед суботою після тихої прогулянки міським парком, схоже, стають уже приємною традицією. 2 жовтня група наших клієнтів знову відвідала кафе «Еклер» і в атмосфері затишку і тепла вела неквапну бесіду. Тема розмови - традиції свята Сукот. Смачна трапеза, приємна Continue Reading

Uncategorized Виставка Т. Яблонської 1 жовтня наші клієнти отримали чудовий дарунок від Хмельницького обласного художнього музею: можливість відвідати виставку картин народної художниці, Героя України, лауреата багатьох премій Яблонської Тетяни Нілівни. Надзвичайно цікавою була розповідь співробітниці музею, волонтера Хеседу Ольги Нікітіної про художницю, її непросту долю Continue Reading

Uncategorized Шабат: навчаємо молодих Шабат для єврея – найбільше, найурочистіше свято. Шість днів він має трудитися в поті чола, а на сьомий сповна насолодитися великим даром Всевишнього – суботою: святкувати за багато накритим столом, славити Господа в молитвах і псалмах, дати спочинок тілу і Continue Reading

Uncategorized ХАГ СУККОТ САМЕАХ! Continue Reading

Uncategorized З користю і приємністю Дефіцит спілкування, пов’язаний з карантином, дається взнаки. В цей непростий період особливо важливо дійти до кожного клієнта, розпитати, що його турбує, цікавить, зрештою – просто красиво і весело провести час. Тому посиділки в кафе, які ми організували наприкінці вересня, були Continue Reading

Uncategorized Вшанували пам’ять Традиційно щороку наприкінці вересня ми відвідуємо братську могилу в Меджибожі. 22 вересня 1942 року, погожого і теплого дня, коли ніщо не віщувало біди, в меджибізькому яру було розстріляно понад три тисячі євреїв. Цю підлу і жорстоку акцію фашисти готували потайки. Continue Reading

Uncategorized Меджибіж знову здивував і порадував В неділю, 27 вересня, в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» відбулася презентація проекту «Меджибіж полікультурний», реалізованого ним у партнерстві з Хмельницькою обласною громадською організацією «Меджибіж-2000». Учасники заходу першими отримали щойно виданий в рамках цього проекту ілюстрований путівник «Меджибіж полікультурний», що складається з Continue Reading

Uncategorized День Народження 21 рік https://www.youtube.com/watch?v=tH-hvDsRhDk Continue Reading

Uncategorized Інвестиція в знання Як відомо, найкраща інвестиція - це інвестиція в знання. ХБФ «Хесед Бешт» разом з Всеукраїнською волонтерською мережею «Volunteer Community» вже вкотре організовують напередодні Дня Знань акцію «Збери портфель дитині». Цей рік не став винятком. Силами волонтерів фонду, а також за сприяння Continue Reading