Травневі свята в Хеседі

День Перемоги був і залишається головним днем року. Це свято зі сльозами на очах святе для кожного, хто пережив Другу світову, подарував нам мирне життя.
Послаблення карантину дозволило нам зібрати в цьому році клієнтів на святковий концерт, який був присвячений і цьому святу, і Дню матері. Те довгоочікуване шоу нам подарували Молодіжний клуб Хеседу та волонтери. В концертній програмі взяли участь студенти Хмельницького музичного коледжу імені В. Заремби Арман Аракелян, Дарія Ільницька, Надія Кравчук та Анастасія Гавришків, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Влада Гайдамащук. Провели концерт учасники Молодіжного клубу Ірина Люткевич та Дмитро Незгода.
А в дворі Хеседу на ветеранів уже чекали гаряча солдатська гречана каша, наркомівські сто грам, чай-кава.
Дуже урочисто і душевно відсвяткували День Перемоги та День Матері і в регіонах ХБФ «Хесед Бешт».