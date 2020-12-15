    Трагічний день в історії міста

14 грудня 1941 року гебітскомісар підписав наказ про переселення євреїв Проскурова зі своїм майном у гетто. Воно було створене в єврейських кварталах, які загородили колючим дротом. Гетто простягнулося від річки Південний Буг по вулиці Кам’янецькій до вулиці Подільської, по ній – до вулиці Проскурівського підпілля та знов до Південного Бугу. В Проскурові євреїв почали розстрілювати з осені 1941 року. Конвеєр смерті на повну потужність запрацював через рік – восени 1942 року. Євреїв розстрілювали в два етапи. На початку жовтня фашисти розстріляли мешканців гетто, в листопаді 1942 року були розстріляні в’язні робочого єврейського табору та спеціалісти, які там утримувались. Разом з місцевими євреями в місті Проскурів розстрілювали і єврейське населення навколишніх сіл.

Українці співчутливо допомагали євреям у важку годину. Не даремно нині у єврейському світі серед тих, хто врятував євреїв під час війни чи не найбільше українців удостоєно почесної єврейської відзнаки “Праведник народів світу”. Їх імена викарбувані на Алеї Праведників народів світу в Єрусалимі, серед них є і хмельничани: Марія Главацька; Дарія, Олександр і Володимир Шершуни; Євеліна Ларіонова, Людвига Пукас та багато інших.

Чимало євреїв служило в лавах Червоної Армії, в партизанських загонах, у підпіллі. За свої подвиги в боротьбі з фашизмом були нагороджені високими урядовими нагородами. Серед них – наші земляки, жителі Проскурова Герой Радянського Союзу Володимир Вайсер, відважний льотчик Ісаак Пресайзен. Їхніми іменами в Хмельницькому названі вулиці.