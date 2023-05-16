В холі ХБФ «Хесед Бешт» функціонує Інформаційний центр – місце, де ви можете ознайомитися з діяльністю та всіма видами послуг, які надає наша організація. Нещодавно, тут встановили новітній автоматичний тонометр.
Хочемо висловити подяку спонсорам з Польші за те, що тепер кожен клієнт може самостійно виміряти свій тиск і бути в курсі свого здоров’я. Тонометр дозволяє зручно та швидко контролювати своє серцево-судинне здоров’я та звертати увагу на будь-які зміни у тиску, що є важливим для попередження різних захворювань та збереження якості життя.
Загалом, кожен бажаючий, хто завітав до «Хесед Бешту» може скористатися цим приладом, а наші працівники в разі непорозуміння чи будь-якої проблеми допоможуть вам.
В холі ХБФ «Хесед Бешт» функціонує Інформаційний центр – місце, де ви можете ознайомитися з діяльністю та всіма видами послуг, які надає наша організація. Нещодавно, тут встановили новітній автоматичний тонометр.