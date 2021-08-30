Тій драмі нема забуття…

80 років тому старовинне місто Кам’янець-Подільський здригнулося від кривавої трагедії, яка з часом стала відомою всьому світу. Тоді, у 1941-1942 роках, було влаштоване справжнє полювання на осіб єврейської національності, кількість жертв нацизму обчислювалася десятками тисяч, серед яких не тільки місцеве населення, а й вигнанці з країн Європи.

27 серпня на Меморіалі пам’яті жертв Голокосту відбувся велелюдний мітинг, на якому виступив мер Кам’янця-Подільського Михайло Володимирович Посітко. Спеціально на мітинг приїхали вихідці міста, які проживають зараз в Америці, Німеччині та інших країнах. Хоч єврейська громада Кам’янеччини з кожним роком стає все меншою, вшанувати пам’ять безвинно полеглих приходить все більше людей. Бо трагедія Голокосту – це не тільки частина єврейської історії, це дуже гірка частина всесвітньої історії.

Камінчики, запалені лампадки, вінки та живі квіти лягали до могил. Сльози бриніли в очах. Звучала поминальна молитва, яку прочитав рабин Йосеф Тейтельбаум. В ці дні місяця елул, напередодні єврейського нового року Рош а-Шана, в синагогах звучить шофар як заклик до каяття. Звучав він і на Меморіалі.

Скільки б не минуло літ, думка про безвинних людей, безжально замордованих, викреслених з життя, крає душу, не вкладається в голові. Голокост – тема вкрай болюча. Але – він був, і про це треба пам’ятати, щоб подібне не повторилося ніколи, з жодним народом…